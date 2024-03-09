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Гацкан: Глебову стоит уходить из "Ростова", потому что он перерос этот чемпионат

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Экс-игрок "Ростова" Александр Гацкан сказал, что Данилу Глебову стоит покинуть команду Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"
"Глебову стоит уходить из "Ростова", потому что он перерос этот чемпионат. Ему надо ставить новые цели и переходить в команду, которая борется за чемпионство и за призовые места, или же уходить в Европу, где другой футбол и другие скорости", - цитирует Гацкана "Чемпионат".

В текущем сезоне Глебов провел за "Ростов" 26 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего капитана южан в восемь миллионов евро. В зимнее трансферное окно в СМИ появлялась информация о том, что Данил интересен московскому "Спартаку". После 20-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 очков.

Ростов Глебов Гацкан
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