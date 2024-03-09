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Пивоваров: хотелось бы, чтобы команда выступала более стабильно, надеюсь, тренерский штаб правильно отреагирует

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Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров высказался о победе команды над "Ахматом" (2:0).
Фото: ФК "Динамо"
"Первый матч именно с точки зрения игры понравился больше. Сегодня мы заработали три очка, идем от игры к игре. Хотелось бы, чтобы команда выступала более стабильно. Надеюсь, тренерский штаб правильно отреагирует", - цитирует Пивоварова Sport24.

Сегодня, 9-го марта московское "Динамо" одержало победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились: Луис Чавес и Константин Тюкавин. После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 38 очков, "Краснодар" располагается на втором месте с 39-ю очками, "Зенит" лидирует в чемпионате и имеет 40 очков. "Бело-голубые" сыграют с "Зенитом" во втором матче плей-офф Кубка России, в первой встрече московский клуб одержал победу со счетом 1:0.

Динамо Личка Пивоваров Ахмат
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