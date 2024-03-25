"Насколько я понимаю, Промес может просидеть в дубайской тюрьме довольно длительное время. Скорее всего, футбольная карьера Промеса уже закончена. По крайней мере, вероятность такого исхода действительно велика. Есть ощущение, что его план состоял в том, чтобы отбыть тюремное заключение уже после завершения карьеры, но, похоже, дела пошли совершенно в другом направлении", - поделился Каптейнс.
Вингер московского "Спартака" Квинси Промес в данный момент находится под арестом в ОАЭ в ожидании экстрадиции в Нидерланды. На родине футболиста обвиняют в нападении с ножом на члена семьи, а также в контрабанде крупной партии наркотиков. Суммарное наказание Промеса по двум эпизодам составляет 7.5 лет тюрьмы.
Зимой Квинси Промес покинул Россию и отправился в ОАЭ, где "Спартак" проводил подготовку к весенней части сезона. Напомним, в прошлом году футболист не поехал на зимний сбор в Эмираты с командой, предположительно, опасаясь ареста и экстрадиции. В качестве причины задержания Промеса в аэропорту Дубая называется самовольный отъезд игрока с места ДТП, участником которого он стал. Сообщалось, что изначально 32-летнему форварду был назначен домашний арест, однако позже он был заменен на реальное содержание под стражей.
Источник: "РБ Спорт"
Журналист Каптейнс - о форварде "Спартака" Промесе: вероятно, его футбольная карьера закончена
Журналист Ерун Каптейнс из издания De Telegraaf высказался о карьерных перспективах футболиста "Спартака" Квинси Промеса, приговоренного к 7.5 годам тюрьмы.
Фото: "Чемпионат"