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Агент – об иранском новичке "Оренбурга" Горбани: уровень его игры будет только расти

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Агент иранского полузащитника "Оренбурга" Мохаммада Горбани поделился мнением об его адаптации в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Оренбург"
"Мохаммад уже адаптировался в чемпионате России. Я думаю, что уровень его игры будет только расти и внимание будет к нему повышаться. Мы видим, что качество российского футбола достаточно высокое. На данный момент Мохаммед чувствует себя в полной безопасности в Оренбурге и полностью сосредоточен на футболе и предстоящем матче", - сказал агент.

22-летний иранский полузащитник присоединился к "Оренбургу" в феврале 2024 года из клуба Высшей лиги Ирана "Сапахана". Трансфер обошелся оренбуржцам в 1 млн евро. За российский клуб Горбани сыграл 5 матчей во всех турнирах и успел отличиться одним голом.

Источник: Metaratings.ru.

Мохаммад Горбани Оренбург
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