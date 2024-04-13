"Под руководством Владимира Ивича они не смогли бы занять первое место, так как он не рисковал. Под его руководством команда не забивала в первые 15 минут. Когда пришел Мурад Мусаев, цель была ясна: быть в лидерах. Пока все идет так, как хочет Галицкий и руководство. Для Галицкого 4:3 лучше, чем 1:0. "Краснодар" должен рисковать и атаковать с самого начала, учитывая отсутствие Вендела у "Зенита". У них нет другого шанса стать чемпионами в этом году. Это либо сейчас, либо они будут ниже тройки", - сказал Радимов.
Под руководством сербского специалиста Владимира Ивича южане закончили первую половину сезона на первом месте, составив конкуренцию питерскому "Зениту". С началом второго круга "быки" утратили абсолютное лидерство, руководство краснодарского клуба решило разорвать контракт с Ивичем, а на его место пришел Мурад Мусаев, который ранее уже возглавлял клуб.
Встреча двух лидеров Российской Премьер-Лиги "Зенита" и "Краснодара" начнется в 17:00 по московскому времени. Клубы разделяет всего одно очко, петербуржцы обосновались на первом месте с 44-мя баллами, а "быки" располагаются на второй позиции с 43-мя набранными очками. В первом круге конкуренты за чемпионство сыграли в ничью 1:1.
Источник: "Матч ТВ"
Радимов: под руководством Ивича "Краснодар" не смог бы занять первое место - он не рисковал
Российский тренер Вячеслав Радимов прокомментировал перспективы "Краснодара" в чемпионской гонке РПЛ, если бы "быками" продолжал руководить Владимир Ивич.
Фото: ФК "Краснодар"