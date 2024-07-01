- Конечно, чемпионат Европы потерял хорошего участника в лице сборной России. Мы увидели уровень сборной России в товарищеском матче с Сербией в марте. Я думаю, что российская сборная могла бы себя проявить на чемпионате Европы. Точно попали бы в четвертьфинал, а дальше уже как повезет.
В эти дни в Германии проходит чемпионат Европы по футболу. Турнир стартовал 14 июня и завершится 14 июля. Сборная России не участвует в соревновании из-за отстранения от международных соревнований, которое получила в 2022 году.
Напомним, команда Валерия Карпина разгромила национальную команду Сербии в товарищеском матче. Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
Сборная Сербии набрала 2 очка и заняла последнее 4-е место в группе с Англией, Данией и Словенией, покинув Евро-2024 по итогам групповой стадии.
Источник: Metaratings
Защитник "Ахмата" Богосавац: чемпионат Европы потерял хорошего участника. Сборная России точно бы попала в 1/4 финала
Защитник "Ахмата" Мирослав Богосавац высказался об отсутствии сборной России на Евро-2024.
Фото: "СЭ"