В Испании включили Смолова в список форвардов для "Реала"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:17
Эмери против Сарри, "Боруссия" играет с преследователями, Сульшер собирается улучшить свой рекорд. Что ждёт нас на выходных?
Эмери против Сарри, "Боруссия" играет с преследователями, Сульшер собирается улучшить свой рекорд. Что ждёт нас на выходных?
17:07
Жена Глушакова: Денис даже 31 декабря не приехал к детям, чтобы их поздравить, хотя они его очень ждали (11)
Жена Глушакова: Денис даже 31 декабря не приехал к детям, чтобы их поздравить, хотя они его очень ждали (11)
16:35
Леонид Слуцкий: "Витесс" не будет никого брать в аренду из "Челси". Ищем усиление в Германии и Англии
Леонид Слуцкий: "Витесс" не будет никого брать в аренду из "Челси". Ищем усиление в Германии и Англии
15:50
ПСЖ включился в борьбу за Паредеса (9)
ПСЖ включился в борьбу за Паредеса (9)
15:00
Валерий Карпин: Еременко на 99,9% не сыграет со "Спартаком" - он только только к нам присоединился (4)
Валерий Карпин: Еременко на 99,9% не сыграет со "Спартаком" - он только только к нам присоединился (4)
14:29
Поль Погба готов играть с "Брайтоном" несмотря на то, что он не принимал участие в двух тренировках не неделе
Поль Погба готов играть с "Брайтоном" несмотря на то, что он не принимал участие в двух тренировках не неделе
14:17
"Мистер Абрамович, платите и не обсуждайте". На ТВ Моуринью интереснее, чем на тренерской скамейке (1)
"Мистер Абрамович, платите и не обсуждайте". На ТВ Моуринью интереснее, чем на тренерской скамейке (1)
12:15
"Барселона" выпустила на кубок дисквалифицированного игрока. "Реал" за Черышева исключали из турнира
"Барселона" выпустила на кубок дисквалифицированного игрока. "Реал" за Черышева исключали из турнира
11:26
Руслан Пименов: не думаю, что у турнира в Катаре есть фаворит, основная задача - подготовка к весенней части сезона
Руслан Пименов: не думаю, что у турнира в Катаре есть фаворит, основная задача - подготовка к весенней части сезона
10:41
Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб (25)
Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб (25)
В Испании включили Смолова в список форвардов для "Реала"
Испанское издание AS включило нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова в список игроков, способных помочь мадридскому "Реалу".
"Русский форвард является одним из самых готовых игроков в этом списке. Он был лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезонах 2015/16 и 2016/17. После летнего перехода из "Краснодара" в "Локомотив" дела у Смолова идут не лучшим образом, поэтому клуб и болельщики, возможно, не слишком огорчатся его уходу", - говорится в материале издания.
В AS отметили, что "Локомотив" может не получить доход из-за невыхода в еврокубки.
"Бюджет "Локомотива" не находится на том же уровне, что у других больших российских клубов. Это, в совокупности с ухудшением ситуации в российской экономике из-за санкций, падением курса рубля и цен на нефть, может спровоцировать "железнодорожников" на решение продать ключевых игроков.
Смолов является универсальным нападающим, который идеально бы вписался в философию Солари с игрой в прямолинейный футбол. Несколько месяцев в "Реале" помогли бы Федору вернуться в основной состав сборной России, в котором с чемпионата мира его место занял Артем Дзюба", - отмечает AS.
"Газета.ру"
"Русский форвард является одним из самых готовых игроков в этом списке. Он был лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезонах 2015/16 и 2016/17. После летнего перехода из "Краснодара" в "Локомотив" дела у Смолова идут не лучшим образом, поэтому клуб и болельщики, возможно, не слишком огорчатся его уходу", - говорится в материале издания.
В AS отметили, что "Локомотив" может не получить доход из-за невыхода в еврокубки.
"Бюджет "Локомотива" не находится на том же уровне, что у других больших российских клубов. Это, в совокупности с ухудшением ситуации в российской экономике из-за санкций, падением курса рубля и цен на нефть, может спровоцировать "железнодорожников" на решение продать ключевых игроков.
Смолов является универсальным нападающим, который идеально бы вписался в философию Солари с игрой в прямолинейный футбол. Несколько месяцев в "Реале" помогли бы Федору вернуться в основной состав сборной России, в котором с чемпионата мира его место занял Артем Дзюба", - отмечает AS.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.