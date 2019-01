В Испании включили Смолова в список форвардов для "Реала"

Испанское издание AS включило нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова в список игроков, способных помочь мадридскому "Реалу"."Русский форвард является одним из самых готовых игроков в этом списке. Он был лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезонах 2015/16 и 2016/17. После летнего перехода из "Краснодара" в "Локомотив" дела у Смолова идут не лучшим образом, поэтому клуб и болельщики, возможно, не слишком огорчатся его уходу", - говорится в материале издания.В AS отметили, что "Локомотив" может не получить доход из-за невыхода в еврокубки."Бюджет "Локомотива" не находится на том же уровне, что у других больших российских клубов. Это, в совокупности с ухудшением ситуации в российской экономике из-за санкций, падением курса рубля и цен на нефть, может спровоцировать "железнодорожников" на решение продать ключевых игроков.Смолов является универсальным нападающим, который идеально бы вписался в философию Солари с игрой в прямолинейный футбол. Несколько месяцев в "Реале" помогли бы Федору вернуться в основной состав сборной России, в котором с чемпионата мира его место занял Артем Дзюба", - отмечает AS.