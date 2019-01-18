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В Испании включили Смолова в список форвардов для "Реала"

Испанское издание AS включило нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова в список игроков, способных помочь мадридскому "Реалу".

"Русский форвард является одним из самых готовых игроков в этом списке. Он был лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезонах 2015/16 и 2016/17. После летнего перехода из "Краснодара" в "Локомотив" дела у Смолова идут не лучшим образом, поэтому клуб и болельщики, возможно, не слишком огорчатся его уходу", - говорится в материале издания.

В AS отметили, что "Локомотив" может не получить доход из-за невыхода в еврокубки.

"Бюджет "Локомотива" не находится на том же уровне, что у других больших российских клубов. Это, в совокупности с ухудшением ситуации в российской экономике из-за санкций, падением курса рубля и цен на нефть, может спровоцировать "железнодорожников" на решение продать ключевых игроков.

Смолов является универсальным нападающим, который идеально бы вписался в философию Солари с игрой в прямолинейный футбол. Несколько месяцев в "Реале" помогли бы Федору вернуться в основной состав сборной России, в котором с чемпионата мира его место занял Артем Дзюба", - отмечает AS.

"Газета.ру"
Теги: Реал Смолов Локомотив Ла Лига
Сегодня, 22:26
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#6  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 22:40)
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online
Болеет за:
«Спартак»
по пьяне если только )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 22:37)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пользуясь случаем, Локо надо срочно этот балласт скинуть Реалу.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Rivaldo   (Сегодня, 22:34)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Милан»
У них и Головин топ игрок,а Чалова хоть сейчас в основу Реала,там такие же Геничи сидят)
Регистрация: 18.01.2019 [жалоба]
#3  ржд гуд  саратов (Сегодня, 22:31)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
бредят гишпанцы что-ли?
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#2  Николаич  Московская обл (Сегодня, 22:30)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Испанцы, дебилы..... у нас два лучших форварда сидят в застемках ФСБ , по сфабрикованным показаниям..... вот на кого надо положить взгляд smirk


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"советую не советую давать советы" цитата Новик FCDIN.COM
Регистрация: 12.03.2010 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 22:27)
  • +1
  •  (1)
online

что они там в Испании курят?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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