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Игорь Шалимов: "Краснодар" сам упрощал задачу "Фенербахче"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал, какие задачи ставил перед своей командой на ответный матч 1/16 Лиги Европы против "Фенербахче".

"Было проще – понимали, что пройдем, не пропустив гола. А если забьем при счете 0:0, то предельно усложним жизнь сопернику. Вторую задачу выполнили, забили, а затем попали под сильный пресс соперника. Но по причинам, которые невозможно просчитать. Поэтому проблему устранили уже в перерыве. Какую проблему? Когда Стас Крицюк выбивал мяч от ворот, мы просто стояли и смотрели на вратаря, а там уж – кому мяч попадет. Так нельзя. Потому что мяч летит в сторону защитников соперника, которые выше и лучше играют головой – им удобно. Мы сами упрощали задачу сопернику, не вступая в борьбу – в итоге мяч доставался "Фенербахче" без борьбы. Надо посмотреть статистику, но по тому, как виделось мне: выносов шесть турки сыграли головой, подобрали мяч и организовали атаку на наши ворота. В результате хозяева получал штрафные, создалось давление, которое привело к голу. С одного из этих стандартов мы и получили гол", - цитирует Шалимова "Спорт-Экспресс".
Теги: Шалимов Краснодар Фенербахче
Сегодня, 20:47
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