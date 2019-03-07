«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?

|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B02
|20:55 07.03.2019
|Айнтрахт
(Германия)
|Интер
(Италия)
|B03
|20:55 07.03.2019
|Динамо
(Хорватия)
|Бенфика
(Португалия)
|B06
|20:55 07.03.2019
|Севилья
(Испания)
|Славия
(Чехия)
|B07
|20:55 07.03.2019
|Ренн
(Франция)
|Арсенал
(Англия)
|B08
|20:55 07.03.2019
|Зенит
(Россия)
|Вильярреал
(Испания)
|B01
|23:00 07.03.2019
|Челси
(Англия)
|Динамо К
(Украина)
|B04
|23:00 07.03.2019
|Наполи
(Италия)
|Ред Булл
(Австрия)
|B05
|23:00 07.03.2019
|Валенсия
(Испания)
|Краснодар
(Россия)
|Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|B01
|20:55 14.03.2019
|Динамо К
(Украина)
|Челси
(Англия)
|B04
|20:55 14.03.2019
|Ред Булл
(Австрия)
|Наполи
(Италия)
|B05
|20:55 14.03.2019
|Краснодар
(Россия)
|Валенсия
(Испания)
|B02
|23:00 14.03.2019
|Интер
(Италия)
|Айнтрахт
(Германия)
|B03
|23:00 14.03.2019
|Бенфика
(Португалия)
|Динамо З
(Хорватия)
|B06
|23:00 14.03.2019
|Славия
(Чехия)
|Севилья
(Испания)
|B07
|23:00 14.03.2019
|Арсенал
(Англия)
|Ренн
(Франция)
|B08
|23:00 14.03.2019
|Вильярреал
(Испания)
|Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|33
|33
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|...
|6
|Валенсия
|32
|49
|...
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|...
|15
|Вильярреал
|32
|33
Лента новостей:
15:40
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
12:54
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
11:17
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (17)
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (17)
08:23
Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
08:10
Фернандиньо: ##### VAR! (7)
Фернандиньо: ##### VAR! (7)
07:04
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (6)
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (6)
05:30
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
01:18
Определились все пары полуфинала (3)
Определились все пары полуфинала (3)
00:54
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда (4)
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда (4)
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
Перед ответными четвертьфиналами Лиги Европы фавориты чётко обозначились во всех парах, но этот евросезон настолько богат на удивительные повороты, что спать в четверг всё равно не стоит.
«Валенсия» – «Вильярреал» (первый матч – 3:1)
О том, что «подлодке» надо сконцентрироваться на чемпионате, пока она ещё может всплыть со дна, говорили и перед «Спортингом», и перед «Зенитом». Однако испанский аутсайдер жёстко обломал относительно успешных соперников и создал большие проблемы соседям.
Несмотря на быстро пропущенный гол и итоговый счёт 1:3, «Вильярреал» играл не сильно хуже, а, может, и вовсе не уступал сопернику. До выхода Дениса Черышева «Валенсия» была плотно прижата к своей штрафной, соперник замахивался на победу, но гости в том числе и с помощью Черышева отодвинули игру от своих ворот, а затем забили два важнейших гостевых гола благодаря россиянину. Голевой пас на Гедеша смаковала вся Европа.
Футболист, оказавшийся ненужным 15-й команде чемпионата и приносящий пользу «Валенсии», уже не первый раз показывает «Вильярреалу», кого они потеряли, за ненадобностью даже отдав в аренду. В январе на «Месталье» Денис уже забивал бывшей команде. Однако не факт, что сегодня Черышев появится с первых минут: в выходные он нерезультативно отбегал полный матч против «Леванте» (3:1).
Откровенно говоря, шансов у «Вильярреала» не видно. Кажется, пора прислушаться к общественности и перенести всё внимание на Ла Лигу: чтобы пройти дальше, в гостях нужно при любых раскладах забивать минимум три лучшей после «Атлетико» команде чемпионата Испании, которая будет ловить соперника на контратаках.
«Челси» – «Славия» (первый матч – 1:0)
Шанс чешской команды заключался в домашней встрече и ротации состава, которую неделей ранее устроил Сарри. Азара, Канте он выпустил только по ходу встречи, но с ними лучше не стало. Пражане заслуживали как минимум ничьей, но оказались неготовы к тому, что на позицию центрфорварда для замыкания верхового заброса прибежит Маркос Алонсо.
«Славия» уже стала главной сенсацией турнира, умудрившись победить «Севилью» 6:5 по сумме двух матчей, но на этом чехи, пожалуй, и остановятся. В последних 7 домашних матчах «Челси» пропустил 1 мяч, а «Славии» для прохода может потребоваться больше. В преддверии домашнего матча с «Бёрнли» Сарри вряд ли будет беречь всех лидеров, пока команда не забьёт пару мячей.
«Айнтрахт» – «Бенфика» (первый матч – 2:4)
Франкфуртцы уже давно представляют Германию в Европе в одиночку и делают это шумно. Болельщики в количестве 15 тысяч гоняют на выезды, чтобы посмотреть, как их интернациональная команда выбивает «Интер». В Лиссабоне ситуацию подпортило ранее удаление Ндика вкупе с пенальти, однако «Айнтрахт» и в меньшинстве создавал моменты и сравнял счёт.
Причём сделал это Лука Йович, которого прозорливая на таланты «Бенфика» без проблем отпустила в аренду c фиксированной суммой выкупа в 7 миллионов евро. Как раз между матчами «Айнтрахт» активировал эту издевательскую опцию и может перепродать игрока в 10 раз дороже.
Однако благодаря другому когда-то списанному таланту (только уже списанному в «Порту», а не в «Бенфике») португальцы сделали себе задел. 19-летний Жоау Фелиш к хет-трику добавил голевую передачу, однако благодаря голу Пасиенсии после подачи углового у «Айнтрахта» ещё есть надежда. То, как команда играла в меньшинстве, оставляет вполне неплохие шансы на 2:0 или 3:1.
«Наполи» – «Арсенал» (первый матч – 0:2)
Однако большинство зрителей по понятным причинам выберет для просмотра самую афишную встречу стадии. При всей симпатии, которой я проникся к «Бенфике» и «Айнтрахту», поспорить тут не получится, ведь здесь интрига присутствует примерно в той же степени, а имена команд вкупе с этим дают большое преимущество в битве за аудиторию.
Унаи Эмери, конечно, гений Лиги Европы, но односторонность игры в Лондоне удивила. Всё-таки ему противостоял Карло Анчелотти с командой, которая осенью до последней минуты претендовала на выход из группы с «Ливерпулем» и «ПСЖ». И которой сейчас, кроме Лиги Европы, абсолютно нечем заняться. Возможно, соревновательного тонуса неаполитанцам и не хватило, ведь команда может себе позволить поражение от «Эмполи», ничейку с «Дженоа»…
У Эмери ситуация обратная: важна абсолютно каждая встреча в любом турнире. И, несмотря на то, что «Арсенал» встречу с «Уотфордом» проводил в понедельник, дать отдохнуть лидерам испанец не мог.
Тем более что «Арсенал» дома и на выезде – две неузнаваемо разные команды. До победы над «Уотфордом» (1:0) команда Эмери выиграла всего 2 из 13 последних матчей в гостях, причём у совсем слабых «Блэкпула» (в кубке) и «Хаддерсфилда». В этом и состоит шанс «Наполи»: в гостях «Арсенал» Эмери совершенно теряется, поэтому вроде бы комфортный счёт 2:0 ну вообще ничего не гарантирует. Он просто делает «Арсенал» фаворитом пары, но статусы и расклады в этом евросезоне, не значат ничего.
Кто на кого выходит?
Если неожиданностей не произойдёт, то в полуфинале «Челси» и «Бенфика» могут организовать ремейк финала 2013 года с победным голом Бранислава Ивановича, а «Валенсии» попадается «Арсенал», в прошлом сезоне уже вылетавший в полуфинале от испанской команды. Однако минимум по «Бенфике» и «Арсеналу» – ожидаемый проход всех четырёх фаворитов для еврокубков в этом сезоне слишком прост и нереален.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
«Валенсия» – «Вильярреал» (первый матч – 3:1)
О том, что «подлодке» надо сконцентрироваться на чемпионате, пока она ещё может всплыть со дна, говорили и перед «Спортингом», и перед «Зенитом». Однако испанский аутсайдер жёстко обломал относительно успешных соперников и создал большие проблемы соседям.
Несмотря на быстро пропущенный гол и итоговый счёт 1:3, «Вильярреал» играл не сильно хуже, а, может, и вовсе не уступал сопернику. До выхода Дениса Черышева «Валенсия» была плотно прижата к своей штрафной, соперник замахивался на победу, но гости в том числе и с помощью Черышева отодвинули игру от своих ворот, а затем забили два важнейших гостевых гола благодаря россиянину. Голевой пас на Гедеша смаковала вся Европа.
? Inch-perfect pass from Cheryshev— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 16, 2019
? Delightful one-touch finish from Guedes#UEL | @valenciacf pic.twitter.com/4kNvbRyj3Y
Футболист, оказавшийся ненужным 15-й команде чемпионата и приносящий пользу «Валенсии», уже не первый раз показывает «Вильярреалу», кого они потеряли, за ненадобностью даже отдав в аренду. В январе на «Месталье» Денис уже забивал бывшей команде. Однако не факт, что сегодня Черышев появится с первых минут: в выходные он нерезультативно отбегал полный матч против «Леванте» (3:1).
Откровенно говоря, шансов у «Вильярреала» не видно. Кажется, пора прислушаться к общественности и перенести всё внимание на Ла Лигу: чтобы пройти дальше, в гостях нужно при любых раскладах забивать минимум три лучшей после «Атлетико» команде чемпионата Испании, которая будет ловить соперника на контратаках.
«Челси» – «Славия» (первый матч – 1:0)
Шанс чешской команды заключался в домашней встрече и ротации состава, которую неделей ранее устроил Сарри. Азара, Канте он выпустил только по ходу встречи, но с ними лучше не стало. Пражане заслуживали как минимум ничьей, но оказались неготовы к тому, что на позицию центрфорварда для замыкания верхового заброса прибежит Маркос Алонсо.
«Славия» уже стала главной сенсацией турнира, умудрившись победить «Севилью» 6:5 по сумме двух матчей, но на этом чехи, пожалуй, и остановятся. В последних 7 домашних матчах «Челси» пропустил 1 мяч, а «Славии» для прохода может потребоваться больше. В преддверии домашнего матча с «Бёрнли» Сарри вряд ли будет беречь всех лидеров, пока команда не забьёт пару мячей.
«Айнтрахт» – «Бенфика» (первый матч – 2:4)
Франкфуртцы уже давно представляют Германию в Европе в одиночку и делают это шумно. Болельщики в количестве 15 тысяч гоняют на выезды, чтобы посмотреть, как их интернациональная команда выбивает «Интер». В Лиссабоне ситуацию подпортило ранее удаление Ндика вкупе с пенальти, однако «Айнтрахт» и в меньшинстве создавал моменты и сравнял счёт.
Фото: Getty Images
Причём сделал это Лука Йович, которого прозорливая на таланты «Бенфика» без проблем отпустила в аренду c фиксированной суммой выкупа в 7 миллионов евро. Как раз между матчами «Айнтрахт» активировал эту издевательскую опцию и может перепродать игрока в 10 раз дороже.
Однако благодаря другому когда-то списанному таланту (только уже списанному в «Порту», а не в «Бенфике») португальцы сделали себе задел. 19-летний Жоау Фелиш к хет-трику добавил голевую передачу, однако благодаря голу Пасиенсии после подачи углового у «Айнтрахта» ещё есть надежда. То, как команда играла в меньшинстве, оставляет вполне неплохие шансы на 2:0 или 3:1.
«Наполи» – «Арсенал» (первый матч – 0:2)
Однако большинство зрителей по понятным причинам выберет для просмотра самую афишную встречу стадии. При всей симпатии, которой я проникся к «Бенфике» и «Айнтрахту», поспорить тут не получится, ведь здесь интрига присутствует примерно в той же степени, а имена команд вкупе с этим дают большое преимущество в битве за аудиторию.
Унаи Эмери, конечно, гений Лиги Европы, но односторонность игры в Лондоне удивила. Всё-таки ему противостоял Карло Анчелотти с командой, которая осенью до последней минуты претендовала на выход из группы с «Ливерпулем» и «ПСЖ». И которой сейчас, кроме Лиги Европы, абсолютно нечем заняться. Возможно, соревновательного тонуса неаполитанцам и не хватило, ведь команда может себе позволить поражение от «Эмполи», ничейку с «Дженоа»…
У Эмери ситуация обратная: важна абсолютно каждая встреча в любом турнире. И, несмотря на то, что «Арсенал» встречу с «Уотфордом» проводил в понедельник, дать отдохнуть лидерам испанец не мог.
Тем более что «Арсенал» дома и на выезде – две неузнаваемо разные команды. До победы над «Уотфордом» (1:0) команда Эмери выиграла всего 2 из 13 последних матчей в гостях, причём у совсем слабых «Блэкпула» (в кубке) и «Хаддерсфилда». В этом и состоит шанс «Наполи»: в гостях «Арсенал» Эмери совершенно теряется, поэтому вроде бы комфортный счёт 2:0 ну вообще ничего не гарантирует. Он просто делает «Арсенал» фаворитом пары, но статусы и расклады в этом евросезоне, не значат ничего.
Фото: REUTERS
Кто на кого выходит?
Если неожиданностей не произойдёт, то в полуфинале «Челси» и «Бенфика» могут организовать ремейк финала 2013 года с победным голом Бранислава Ивановича, а «Валенсии» попадается «Арсенал», в прошлом сезоне уже вылетавший в полуфинале от испанской команды. Однако минимум по «Бенфике» и «Арсеналу» – ожидаемый проход всех четырёх фаворитов для еврокубков в этом сезоне слишком прост и нереален.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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