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Название Дата Хозяева Счёт Гости
B02 20:55 07.03.2019 Айнтрахт
(Германия)		 Интер
(Италия)
B03 20:55 07.03.2019 Динамо
(Хорватия)		 Бенфика
(Португалия)
B06 20:55 07.03.2019 Севилья
(Испания)		 Славия
(Чехия)
B07 20:55 07.03.2019 Ренн
(Франция)		 Арсенал
(Англия)
B08 20:55 07.03.2019 Зенит
(Россия)		 Вильярреал
(Испания)
B01 23:00 07.03.2019 Челси
(Англия)		 Динамо К
(Украина)
B04 23:00 07.03.2019 Наполи
(Италия)		 Ред Булл
(Австрия)
B05 23:00 07.03.2019 Валенсия
(Испания)		 Краснодар
(Россия)
Лига Европы УЕФА 2018/2019.Лига Европы. Плэй-офф. 1/8 финала.2-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
B01 20:55 14.03.2019 Динамо К
(Украина)		 Челси
(Англия)
B04 20:55 14.03.2019 Ред Булл
(Австрия)		 Наполи
(Италия)
B05 20:55 14.03.2019 Краснодар
(Россия)		 Валенсия
(Испания)
B02 23:00 14.03.2019 Интер
(Италия)		 Айнтрахт
(Германия)
B03 23:00 14.03.2019 Бенфика
(Португалия)		 Динамо З
(Хорватия)
B06 23:00 14.03.2019 Славия
(Чехия)		 Севилья
(Испания)
B07 23:00 14.03.2019 Арсенал
(Англия)		 Ренн
(Франция)
B08 23:00 14.03.2019 Вильярреал
(Испания)		 Зенит
(Россия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  33 33
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?

Перед ответными четвертьфиналами Лиги Европы фавориты чётко обозначились во всех парах, но этот евросезон настолько богат на удивительные повороты, что спать в четверг всё равно не стоит.

«Валенсия» – «Вильярреал» (первый матч – 3:1)


О том, что «подлодке» надо сконцентрироваться на чемпионате, пока она ещё может всплыть со дна, говорили и перед «Спортингом», и перед «Зенитом». Однако испанский аутсайдер жёстко обломал относительно успешных соперников и создал большие проблемы соседям.

Несмотря на быстро пропущенный гол и итоговый счёт 1:3, «Вильярреал» играл не сильно хуже, а, может, и вовсе не уступал сопернику. До выхода Дениса Черышева «Валенсия» была плотно прижата к своей штрафной, соперник замахивался на победу, но гости в том числе и с помощью Черышева отодвинули игру от своих ворот, а затем забили два важнейших гостевых гола благодаря россиянину. Голевой пас на Гедеша смаковала вся Европа.



Футболист, оказавшийся ненужным 15-й команде чемпионата и приносящий пользу «Валенсии», уже не первый раз показывает «Вильярреалу», кого они потеряли, за ненадобностью даже отдав в аренду. В январе на «Месталье» Денис уже забивал бывшей команде. Однако не факт, что сегодня Черышев появится с первых минут: в выходные он нерезультативно отбегал полный матч против «Леванте» (3:1).

Откровенно говоря, шансов у «Вильярреала» не видно. Кажется, пора прислушаться к общественности и перенести всё внимание на Ла Лигу: чтобы пройти дальше, в гостях нужно при любых раскладах забивать минимум три лучшей после «Атлетико» команде чемпионата Испании, которая будет ловить соперника на контратаках.

«Челси» – «Славия» (первый матч – 1:0)


Шанс чешской команды заключался в домашней встрече и ротации состава, которую неделей ранее устроил Сарри. Азара, Канте он выпустил только по ходу встречи, но с ними лучше не стало. Пражане заслуживали как минимум ничьей, но оказались неготовы к тому, что на позицию центрфорварда для замыкания верхового заброса прибежит Маркос Алонсо.

«Славия» уже стала главной сенсацией турнира, умудрившись победить «Севилью» 6:5 по сумме двух матчей, но на этом чехи, пожалуй, и остановятся. В последних 7 домашних матчах «Челси» пропустил 1 мяч, а «Славии» для прохода может потребоваться больше. В преддверии домашнего матча с «Бёрнли» Сарри вряд ли будет беречь всех лидеров, пока команда не забьёт пару мячей.

«Айнтрахт» – «Бенфика» (первый матч – 2:4)


Франкфуртцы уже давно представляют Германию в Европе в одиночку и делают это шумно. Болельщики в количестве 15 тысяч гоняют на выезды, чтобы посмотреть, как их интернациональная команда выбивает «Интер». В Лиссабоне ситуацию подпортило ранее удаление Ндика вкупе с пенальти, однако «Айнтрахт» и в меньшинстве создавал моменты и сравнял счёт.


Фото: Getty Images

Причём сделал это Лука Йович, которого прозорливая на таланты «Бенфика» без проблем отпустила в аренду c фиксированной суммой выкупа в 7 миллионов евро. Как раз между матчами «Айнтрахт» активировал эту издевательскую опцию и может перепродать игрока в 10 раз дороже.

Однако благодаря другому когда-то списанному таланту (только уже списанному в «Порту», а не в «Бенфике») португальцы сделали себе задел. 19-летний Жоау Фелиш к хет-трику добавил голевую передачу, однако благодаря голу Пасиенсии после подачи углового у «Айнтрахта» ещё есть надежда. То, как команда играла в меньшинстве, оставляет вполне неплохие шансы на 2:0 или 3:1.

«Наполи» – «Арсенал» (первый матч – 0:2)


Однако большинство зрителей по понятным причинам выберет для просмотра самую афишную встречу стадии. При всей симпатии, которой я проникся к «Бенфике» и «Айнтрахту», поспорить тут не получится, ведь здесь интрига присутствует примерно в той же степени, а имена команд вкупе с этим дают большое преимущество в битве за аудиторию.

Унаи Эмери, конечно, гений Лиги Европы, но односторонность игры в Лондоне удивила. Всё-таки ему противостоял Карло Анчелотти с командой, которая осенью до последней минуты претендовала на выход из группы с «Ливерпулем» и «ПСЖ». И которой сейчас, кроме Лиги Европы, абсолютно нечем заняться. Возможно, соревновательного тонуса неаполитанцам и не хватило, ведь команда может себе позволить поражение от «Эмполи», ничейку с «Дженоа»…

У Эмери ситуация обратная: важна абсолютно каждая встреча в любом турнире. И, несмотря на то, что «Арсенал» встречу с «Уотфордом» проводил в понедельник, дать отдохнуть лидерам испанец не мог.

Тем более что «Арсенал» дома и на выезде – две неузнаваемо разные команды. До победы над «Уотфордом» (1:0) команда Эмери выиграла всего 2 из 13 последних матчей в гостях, причём у совсем слабых «Блэкпула» (в кубке) и «Хаддерсфилда». В этом и состоит шанс «Наполи»: в гостях «Арсенал» Эмери совершенно теряется, поэтому вроде бы комфортный счёт 2:0 ну вообще ничего не гарантирует. Он просто делает «Арсенал» фаворитом пары, но статусы и расклады в этом евросезоне, не значат ничего.


Фото: REUTERS


Кто на кого выходит?


Если неожиданностей не произойдёт, то в полуфинале «Челси» и «Бенфика» могут организовать ремейк финала 2013 года с победным голом Бранислава Ивановича, а «Валенсии» попадается «Арсенал», в прошлом сезоне уже вылетавший в полуфинале от испанской команды. Однако минимум по «Бенфике» и «Арсеналу» – ожидаемый проход всех четырёх фаворитов для еврокубков в этом сезоне слишком прост и нереален.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Наполи Арсенал Валенсия Черышев Вильярреал Айнтрахт Бенфика Славия Челси
Сегодня, 15:40
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