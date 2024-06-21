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Вратарь сборной Аргентины Мартинес объяснил, почему чемпионат Европы лучше Кубка Америки

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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, в чём чемпионат Европы превосходит Кубок Америки.
Фото: РИА Новости
"Состояние поля было ужасным. Очень ухабистое. Стадионы должны совершенствоваться в этом аспекте, иначе Кубок Америки всегда будет проходить на более низком уровне, чем чемпионат Европы", - высказался Мартинес.

Кубок Америки в 2024 году проходит в городах США. Турнир начался 21 июня, в матче-открытия участвовали сборные Аргентины и Канады (2:0). Встреча проходила на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в американском городе Атланта. Чемпионат Европы в 2024 году принимает Германия, соревнование стартовало 14 июня с матча сборных Германии и Шотландии (5:1).

Источник: ESPN

Эмилиано Мартинес Кубок Америки Чемпионат Европы
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