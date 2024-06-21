Вратарь сборной Аргентины Мартинес объяснил, почему чемпионат Европы лучше Кубка Америки

Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости
Матчи
РПЛ 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости
Матчи
Первая лига 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Сборная России
Трансферы
Россия
Европа
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости
Матчи
Лига
Европы
Лига Европы
Новости
Матчи
Англия
Премьер-лига
Новости
Таблица
Календарь
Испания
Ла Лига
Новости
Таблица
Календарь
Италия
Серия А
Новости
Таблица
Календарь
Франция
Лига 1
Новости
Таблица
Календарь
Германия
Бундеслига
Новости
Таблица
Календарь
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Сборная Франции без Мбаппе не смогла переиграть сборную Нидерландов на Евро-2024
9
Sports Zone: президент "Наполи" Де Лаурентис требует от "ПСЖ" 200 миллионов евро за трансфер Кварацхелии
10
Экс-форвард "Ахмата" Мохаммед Конате может перейти в "Трабзонспор"
4
Нидерланды и Франция объявили составы на матч Евро-2024: Симонс, Депай и Канте - в старте, Мбаппе - на лавке
Сборная Австрии одержала уверенную победу над сборной Польши на Евро-2024
3
Ещё
Матчи
8
Скрыть
Сегодня (3)
Завтра (2)
Вчера (3)
Чемпионат Европы
ЧЕ2024
Грузия
16:00
Чехия
Не начат
Турция
19:00
Португалия
Не начат
Бельгия
22:00
Румыния
Не начат
Чемпионат Европы
ЧЕ2024
Словакия
1 - 2
1
2
Украина
Завершен
Польша
1 - 3
1
3
Австрия
Завершен
Нидерланды
0 - 0
0
0
Франция
Завершен
Чемпионат Европы
ЧЕ2024
Шотландия
22:00
Венгрия
Не начат
Швейцария
22:00
Германия
Не начат
Чемпионат Европы 2024
Чемпионат Европы 2024
Россия: РПЛ 2023/24
Россия: Первая Лига 2023/24
Англия: АПЛ 2023/24
Испания: Ла Лига 2023/24
Италия: Серия А 2023/24
Германия: Бундеслига 1 2023/24
Франция: Лига 1 2023/24
A
Германия
Швейцария
Венгрия
Шотландия
B
Испания
Италия
Албания
Хорватия
C
Англия
Дания
Словения
Сербия
D
Нидерланды
Франция
Польша
Австрия
E
Румыния
Словакия
Бельгия
Украина
F
Турция
Грузия
Португалия
Чехия
Вратарь сборной Аргентины Мартинес объяснил, почему чемпионат Европы лучше Кубка Америки
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, в чём чемпионат Европы превосходит Кубок Америки.
Фото: РИА Новости
"Состояние поля было ужасным. Очень ухабистое. Стадионы должны совершенствоваться в этом аспекте, иначе Кубок Америки всегда будет проходить на более низком уровне, чем чемпионат Европы", - высказался Мартинес.
Кубок Америки в 2024 году проходит в городах США. Турнир начался 21 июня, в матче-открытия участвовали сборные Аргентины и Канады (2:0). Встреча проходила на стадионе "Мерседес-Бенц Стэдиум" в американском городе Атланта. Чемпионат Европы в 2024 году принимает Германия, соревнование стартовало 14 июня с матча сборных Германии и Шотландии (5:1).
Источник:
ESPN
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Дзене
. Все главные и интересные новости тут
Яндекс.Дзен
Яндекс.Новости
Телеграм
Эмилиано Мартинес
Кубок Америки
Чемпионат Европы
Сегодня, 10:59
Опубликовал:
Артем Сазонов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
2
+2