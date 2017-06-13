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Даррен Базели: встреча с Россией - большой вызов для Новой Зеландии

Остановить нападающего сборной России Федора Смолова - это вызов для игроков команды Новой Зеландии, сообщил помощник главного тренера новозеландцев Даррен Базели.

"Встреча с россиянами - большой вызов для нас, будет упорная игра. У российских болельщиков большие ожидания от своей команды, игроки сборной России будут максимально подготовлены и постараются победить нас. Повторюсь, это большой вызов для нас, мы постараемся выиграть, как и в любом другом матче, но мы понимаем, что это будет сложно".

"Смолов - это очень хороший игрок, да и весь состав сборной России укомплектован сильными футболистами, они все профессионалы и играют в хороших клубах. Сейчас кажется, что Смолов находится в отличной форме. Уверен, у российской сборной большие ожидания от него. Для наших защитников остановить Федора - большой вызов", - цитирует Базели ТАСС.
Теги: Сборная России
Сегодня, 20:20
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