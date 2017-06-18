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Чилийские болельщики устроили карнавал в центре Москвы

Чилийские болельщики устроили гулянья в центре Москвы перед матчем национальной сборной с командой Камеруна на Кубке конфедераций.

Фанаты чилийской команды начали собираться на Манежной площади за 4-5 часов до игры, которая должна начаться в 21:00 мск на столичном стадионе "Спартак". Когда количество собравшихся насчитывало 40-50 человек, чилийцы устроили перфоманс. Группа начала исполнение национальных песен под аккомпанемент нескольких барабанов.

ТАСС
Сегодня, 18:14
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№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 18:44) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Лидер
Главное, на такси потом не разъезжайтесь

Главное, таксиста теперь бы обратный билет "попросить" купить. Нехай у себя по 50 тонн граждан возит.
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: Лидер (Сегодня, 18:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Главное, на такси потом не разъезжайтесь


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
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