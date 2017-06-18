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Чилийские болельщики устроили карнавал в центре Москвы
Чилийские болельщики устроили гулянья в центре Москвы перед матчем национальной сборной с командой Камеруна на Кубке конфедераций.
Фанаты чилийской команды начали собираться на Манежной площади за 4-5 часов до игры, которая должна начаться в 21:00 мск на столичном стадионе "Спартак". Когда количество собравшихся насчитывало 40-50 человек, чилийцы устроили перфоманс. Группа начала исполнение национальных песен под аккомпанемент нескольких барабанов.
ТАСС
Фанаты чилийской команды начали собираться на Манежной площади за 4-5 часов до игры, которая должна начаться в 21:00 мск на столичном стадионе "Спартак". Когда количество собравшихся насчитывало 40-50 человек, чилийцы устроили перфоманс. Группа начала исполнение национальных песен под аккомпанемент нескольких барабанов.
ТАСС
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