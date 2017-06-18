Чилийские болельщики устроили карнавал в центре Москвы

Чилийские болельщики устроили гулянья в центре Москвы перед матчем национальной сборной с командой Камеруна на Кубке конфедераций.Фанаты чилийской команды начали собираться на Манежной площади за 4-5 часов до игры, которая должна начаться в 21:00 мск на столичном стадионе "Спартак". Когда количество собравшихся насчитывало 40-50 человек, чилийцы устроили перфоманс. Группа начала исполнение национальных песен под аккомпанемент нескольких барабанов.