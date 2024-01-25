- Конечно, Басте ближе медиафутбол. Для него это интереснее. Это вообще полный бред. Клуб с такими традициями должен существовать и играть хотя бы во Второй лиге. В такой ситуации, наверное, город должен искать спонсоров. Баста уверен, что Медиалига - это новый вызов? Честно говоря, я этого не понимаю. Я недолго работал в СКА, но видел, насколько там болельщики заинтересованы в этом клубе. Баста же приезжал, тусовался среди болельщиков. Как он им объяснит свое решение? - передаёт слова Бондарука "РБ Спорт".
Владелец ростовского СКА рэпер Василий "Баста" Вакуленко опубликовал в своих социальных сетях заявление, в котором сообщил, что красно-синие не станут заявляться в очередной розыгрыш Второй лиги из-за финансовых проблем, а будут выступать в Медиалиге.
Ранее стало известно, что команда ростовского СКА фактически не вышла из зимнего отпуска и не начала подготовку к новому сезону дивизиона Б Второй лиги. В 2024 году официальный телеграм-канал красно-синих опубликовал только два поста: первым из них стало поздравление болельщиков с Рождеством 7 января, вторым - репост заявления Вакуленко.
Экс-наставник СКА - о переходе в Медиалигу: полный бред. Клуб с такими традициям должен играть хотя бы во Второй лиге
Экс-главный тренер ростовского СКА Геннадий Бондарук прокомментировал заявление владельца клуба Василия "Басты" Вакуленко о переходе из Второй лиги в медиафутбол.
Фото: ФК СКА Ростов-на-Дону