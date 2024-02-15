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Гендир "Черноморца" Климко: даже Месси не исключайте из списка интересов клуба

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Генеральный директор "Черноморца" Валентин Климко рассказал о трансферных целях клуба.
Фото: GETTY IMAGES
"В спектре нашей селекционной службы очень много людей, которые нам интересны. Ведём их сейчас и под летнюю трансферную кампанию. Интерес есть, когда у меня есть бумага, даже если неподписанная. Но ни одного футболиста, даже Месси, не исключайте из списка интереса "Черноморца", - цитирует Климко "Чемпионат".

В турнирной таблице Первой лиги новороссийский "Черноморец" занимает последнюю строчку после 20-ти сыгранных туров и имеет в своем активе 18 очков. После зимней паузы клуб сыграет с тульским "Арсеналом", который располагается на пятом месте с 35-ю очками. В зимнее трансферное окно клуб пополнился 14-ю новичками, в числе которых экс-голкипер "Динамо" Будачев (перешел в качестве свободного агента) и игрок "Динамо-2" Иван Зазвонкин (перешел в клуб на правах аренды до конца текущего сезона).

Черноморец Месси
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