"Очень крепкая команда, которая любит атаковать через фланги. Мы знаем, с кем сыграем. Конечно, выделяется Робертсон. Нас ждет очень тяжёлая игра.
Газон очень хороший на стадионе! Здесь похоже на "Лужники" — далеко трибуны от поля. А так — погода хорошая, атмосфера, поле. Это все, что нас интересует. В Шотландии всегда умели болеть. Я присутствовал, так сказать, на матчах с "Селтиком"… Потрясающая атмосфера. Но завтра мы хотим победить", — передаёт слова Дзюбы Sport24.
Артём Дзюба: Шотландия — очень крепкая команда, нас ждет тяжёлая игра
Капитан сборной России Артём Дзюба высказал мнение о сборной Шотландии, с которой россиянам предстоит сыграть в матче отборочного турнира Евро-2020 завтра, 6 сентября.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»