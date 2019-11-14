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В сборной Украины сравнили Шевченко с Клоппом и Гвардиолой

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Андрея Шевченко. По мнению Пятова, стиль работы Шевченко можно сравнить с работой Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа.

"Не будем скрывать, что раньше в сборной работали тренеры, считающие, что исповедуют футбол Лобановского. Они делали ставку, например, на быстрые фланги. Нынешний тренер пришел и внедрил несколько другие требования. Мы и раньше добивались результата, но это все было как-то на жилах, в постоянной борьбе. Да, борьба — это часть футбола, но игра состоит не только из единоборств, нужно же уметь и контролировать ее. Владеть мячом, правильно использовать тактику, делать выводы.

Стиль работы Шевченко я назвал бы европейским, сопоставимым с работой топ-тренеров — Пепа Гвардиолы, Юргена Клоппа. Насколько мне известно, он хорошо общается с Карло Анчелотти, а вообще, берет от каждого специалиста лучшее. Кроме того, сила Шевченко — в помощниках. Думаю, и сам Андрей Николаевич понимает, насколько большую работу проделывают его ассистенты, с которыми он является гармоничным целым. Он отдается работе полностью: подсказывает, работает. А помощники анализируют очень важную информацию и предлагают тренеру варианты", — цитирует Пятова Isport.

Сборная Украины уже обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020. В своем последнем отборочном матче украинцы сыграют на выезде с командой Сербии.


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Теги: Шевченко Клопп Гвардиола Сборная Украины Чемпионат Европы Пятов
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