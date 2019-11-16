Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков, впервые вызванный в сборную России на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино рассказал о своих амбициях и готовности сыграть в обоих матчах.
— Впереди матчи с Бельгией и Сан-Марино. Рассчитываешь, может, на дебют во второй игре?
— Я и против бельгийцев сыграть рассчитываю, почему только Сан-Марино? Я ведь не просто так сюда приехал! Станислав Саламович будет решение принимать по тренировкам, но я и на Бельгию настраиваюсь.
Звезды? Наша команда может и будет против них играть. Дадим бой и выиграем! У нас тоже есть топ-игроки — тот же Саша Головин, который в "Монако" играет, Артем Дзюба, Леша Миранчук. К сожалению, не будет Дениса Черышева, который тоже стал одним из лидеров сборной.
В субботу, 16 ноября, сборная России в Санкт-Петербурге сыграет против Бельгии. Начало — в 20:00 мск.
Sport24
Чистяков: рассчитываю сыграть не только с Сан-Марино, но и с Бельгией. Я не просто так приехал
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