» » Похоже, нам придётся мучиться с Бельгией и на Евро. Из-за сложной системы жеребьёвки уже сейчас можно прикидывать соперников

Похоже, нам придётся мучиться с Бельгией и на Евро. Из-за сложной системы жеребьёвки уже сейчас можно прикидывать соперников

Если в квалификации за оставшееся время ключевым образом ничего не изменится, сборная России вновь попадёт под каток первой команды мирового рейтинга
Фото: РПЛ / Константин Рыбин
К матчу против Бельгии большинство болельщиков относилось как к финальной проверке перед грядущим Евро. Или всего лишь статусной игре, в которой у нас был шанс укрепить престиж сборной, показать, что мы умеем побеждать не только Сан-Марино и Казахстан. Про борьбу за первую строчку вспоминали гораздо реже.

И зря, потому что попадание в первую корзину финальной жеребьёвки могло существенно облегчить жизнь команде Черчесова следующим летом. Теперь почти наверняка мы окажемся в одной группе с той же Бельгией – и там Лукаку, де Брейне и Азар будут ещё более мотивированными, нежели вчера.

Откуда мы это знаем? Сейчас разберёмся.

Новый формат Евро

Прошлый чемпионат Европы алчный УЕФА расширил до 24-х сборных, что не понравилось большей части публики из-за пассажиров, зато удовлетворило организаторов (чем больше матчей, тем выше доходы). Новаторы из европейского футбольного союза на этом не остановились: Евро-2020 впервые в 60-летней истории турнира пройдет по всему континенту.


Матчи примут 12 городов. Открытие пройдёт в Риме, полуфиналы и финал в Лондоне, а остальные матчи разбиты по разным странам. В числе счастливых городов оказался и Петербург, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Если сборная страны, один из городов которой принимает встречи Евро, проходит квалификацию, она гарантировано попадает в «свою» группу - так сделано, чтобы сборные-хозяйки сыграли дома. Для нашей команды это группа «В», в которой нас будет ждать (если ещё пройдёт отбор) Дания. Скандинавам важно не проиграть в ближайшей игре Ирландии, но если даже Дания облажается, у неё будет возможность просочиться на Евро сквозь плей-офф Лиги Наций (подробнее об этом – дальше).

Кстати, нашим болельщикам есть смысл болеть против Дании. Если сенсация случится (а пока что всё в пользу датчан) и сборная не попадёт на Евро, наша команда проведёт все три матча в родном Петербурге.

Если Дания упустит путёвку на Евро, тогда нам придётся выбирать соперника из третьей корзины (пока что мы находимся во второй и, похоже, в ней останемся). Это, как мы уже заметили, маловероятно.

Ну а что с остальными противниками?


Распределение по корзинам

Напомним, что шесть команд, занявших первые места в квалификационных группах, попадают в первую корзину. Еще четыре победителя групп (набравшие меньше очков) отправляются во вторую. К ним же прибавляются еще две команды со вторых мест с лучшими показателями.

В третью корзину идут еще шесть команд со вторых мест. Опять же – лучшие. Две оставшиеся плюс Лига Наций – в четвертую.

Поскольку отборочный этап ещё не завершился, говорить что-то наверняка невозможно. Но прикидывать можно уже сейчас. Так, например, выглядит первая корзина на данный момент: Бельгия, Италия, Украина, Англия, Германия, Испания.

Здесь всё максимально просто – Италия, Англия, Германия и Испания такие же, как и мы, страны-хозяйки Евро. Их места в других группах уже забиты. С Украиной мы сыграть не можем из-за напряжённой политической обстановки. Прямо сейчас у нас остаётся только один возможный соперник – Бельгия.


Если бы мы оказались на первой строчке и попали в первую корзину – был бы отличный шанс избежать такого мощного сопротивления в группе.

Кстати, так выглядят остальные корзины на данный момент:

Вторая: Франция, Дания или Россия, Голландия, Хорватия, Польша, Австрия.

Третья: Чехия, Португалия, Россия или Дания, Швейцария, Турция, Швеция.

Поскольку в разных группах разное количество команд, в результатах вышедших сборных из групп с пятью противниками не учитываются матчи с командами, занявшими последнее место. То есть куражиться над Сан-Марино в последнем туре будет бесполезно.

И да, если Россия и Дания окажутся в одной корзине, их искусственно разведут, чтобы обе сборные оказались в одной группе. Короче говоря, если Дания попадает на Евро, нам плевать, в какой корзине мы оказались - во второй или третьей.

А что с командой из четвёртой корзины?

Пока сказать тяжело. Две трети четвёртой корзины будут составлять команды, который пробились на Евро через плей-офф Лиги Наций (известны на данный момент только Финляндия и Венгрия). Решающие матчи четырёх плей-офф состоятся лишь весной следующего года.

Расклад в них пока что следующий.

Путь A: Исландия, Болгария/Израиль/Румыния*, Уэльс/Словакия/Ирландия/Северная Ирландия**
Путь B: Босния и Герцеговина, Уэльс/Словакия/Ирландия/Северная Ирландия**
Путь C: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/Румыния*
Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь

*При текущем раскладе судьбу сборных Болгарии, Израиля и Румынии решит жеребьевка. Одна из них займет место в Пути С, две другие - в Пути А.

*При текущем раскладе судьбу сборных Уэльса, Словакии, Ирландии и Северной Ирландии решит жеребьевка. Три из них займут место в Пути С, одна - в Пути А.

Здесь вся борьба ещё только впереди.

Получилось не запутаться?


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