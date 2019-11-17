34-летний нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 14 голов за сборную Португалии в 2019 календарном году. Это его личный рекорд.
Ранее лучшим результатом форварда были 13 мячей в 2016 году, 11 — в 2017-м и 10 — в 2013-м.
Отметим, что число голов Роналду за сборную Португалии достигло 99 голов. Последний из них он забил в ворота Люксембурга в воскресенье, что позволило португальцам выйти в финальную часть Евро-2020.
Sport24
Роналду забил рекордное число голов за сборную Португалии в 2019 году
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