Исполнительный директор УЕФА по организации мероприятий Мартин Каллен рассказал о том, что союз работает над тем, чтобы въезд для российских болельщиков в страны проведения Евро-2020 был упрощен на время турнира:
- Что касается въезда российских болельщиков в другие страны проведения Евро-2020, то на время проведения турнира он может быть упрощен. Мы работаем над этим, вопрос открыт.
С Азербайджаном мы продолжаем переговоры. На данный момент ситуация такая, что отправляющимся на Евро-2020 болельщикам нужно подавать на визу.
Посмотрим, удастся ли нам упростить процедуры. Возможно, на следующей неделе появится новая информация, - приводит слова чиновника "Р-Спорт".
Напомним, что грядущий Евро-2020 впервые пройдет на территории 12-ти стран.
Россиянам могут упростить въезд в страны проведения Евро-2020
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