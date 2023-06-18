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Нидерланды
2 - 3 2 3
ИталияЗавершен
Хорватия
21:45
ИспанияНе начат

Словения - Дания. 19 июня 2023 21:45

Чемпионат Европы

4 тур
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