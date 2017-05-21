Сергей Кирьяков: мы победили и это главное

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после победы над "Спартаком" (3:0) в матче 30-го тура чемпионата России отметил, что для него работа в тульском клубе была вызовом.– Сегодня будет короткий анализ. Мы победили и это главное. Все эмоции остались на поле.– Для меня это был вызов, когда в сложной ситуации набрали семь очков в девяти матчах. Забили мало, и я понимал, что меня ждет – тяжелая работа. Это был мой шанс, чтобы начать свою деятельность в РФПЛ. И я рискнул. Можно было ничего не сделать, но своему имени нанести урон. Я рисковал. А кто этого не делает… Было сложно и проблемы были. Но не скажу о них – это для своего анализа и людей, которые дали мне этот шанс. У нас была сплоченная команда во главе с президентом.