Василий Уткин - об обратной замене Шатова: шарфоносец в потёмках унизил своего игрока

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о решениях главного тренера "Зенита" Роберто Манчини во втором тайме матча 20-го тура РФПЛ с "Ахматом" (0:0). Сначала специалист выпустил атакующего хавбека Олега Шатова на позицию правого защитника, а по прошествии 30 минут заменил 27-летнего игрока."Начнём с того, что этот болван выпустил левого нападающего Шатова играть справа в защите. Заметьте, я не назвал имя, просто утверждаю, что решение мог принять только болван. Кто его принял — понятия не имею. У меня нет ощущения, что все решения в „Зените“ принимает Манчини.Манчини ещё и убрал потом Шатова, которого выпускал на замену. Как в "Ликвидации": "Давид Гоцман, иди кидайся головой в навоз, я вас не знаю". Он же и Краневиттера менял за 5 минут до конца первого тайма. Как говорил Хиддинк: "Ты можешь убиться, но в первые 10 минут и последние 5 минут не меняй игрока". Ну что это? Просто взял и унизил своего футболиста. Шарфоносец в потёмках", — сказал Уткин в эфире радио "Эхо Москвы".