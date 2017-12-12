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Василий Уткин - об обратной замене Шатова: шарфоносец в потёмках унизил своего игрока

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о решениях главного тренера "Зенита" Роберто Манчини во втором тайме матча 20-го тура РФПЛ с "Ахматом" (0:0). Сначала специалист выпустил атакующего хавбека Олега Шатова на позицию правого защитника, а по прошествии 30 минут заменил 27-летнего игрока.

"Начнём с того, что этот болван выпустил левого нападающего Шатова играть справа в защите. Заметьте, я не назвал имя, просто утверждаю, что решение мог принять только болван. Кто его принял — понятия не имею. У меня нет ощущения, что все решения в „Зените“ принимает Манчини.

Манчини ещё и убрал потом Шатова, которого выпускал на замену. Как в "Ликвидации": "Давид Гоцман, иди кидайся головой в навоз, я вас не знаю". Он же и Краневиттера менял за 5 минут до конца первого тайма. Как говорил Хиддинк: "Ты можешь убиться, но в первые 10 минут и последние 5 минут не меняй игрока". Ну что это? Просто взял и унизил своего футболиста. Шарфоносец в потёмках", — сказал Уткин в эфире радио "Эхо Москвы".

"Чемпионат.сом"
Теги: Уткин Шатов Манчини Зенит
Сегодня, 06:21
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7
(1)
№7 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 08:08) #
  • +1
  •  (1)

Я бы не нагнетал. В конце концов Зенит на этой неделе в гостях дернул Реал Сосьедад. Крепкий середняк по европейским меркам. Да пока еще не все получается, но потенциально Зенит очень силен. Надо просто не мешать и команда станет сильнее.
Регистрация: 27.09.2015
№6 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 08:02) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Жирная никчемная тварь.
Регистрация: 9.11.2010
№5 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 07:58) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Шатов вслед за "поленом" на выход.Бздюба уже одной ногой не в стаде бакланов,теперь и ты Брут!
Регистрация: 2.04.2012
№4 Написал: N-52 (Сегодня, 07:37) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Мерзкая птица. У Васи совсем видно плохо. Такой же кафельников.
Регистрация: 13.08.2012
№3 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 07:27) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
опять не спит?

бедный, бедный Шатов. . . вышел на замену и через 2минуты устал так, что мог стоять хоть в воротах, хоть у флажка, лишь бы не мешал. Шатов, Шатов, надо же так опуститься, уже уткин позволяет в отношении тебя вольности.....


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 06:58) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«МЮ»
Манчини ещё и убрал потом Шатова, которого выпускал на замену. Как в "Ликвидации": "Давид Гоцман, иди кидайся головой в навоз, я вас не знаю". Он же и Краневиттера менял за 5 минут до конца первого тайма.


smile Мне кажется это истерика уже у Манчини,он реально не контролирует клуб,бомжам действительно в пору кидаться в навоз)
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: Valeri Aseev не в свинарнике (Сегодня, 06:38) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно чей заказ он отрабатывает?Или у него личная неприязнь?
Регистрация: 30.10.2016
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