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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Луиз Адриано и Роша прибыли на сбор "Спартака"
Бразильские футболисты Луиз Адриано и Педро Роша приехали в отель в Дубае и присоединились к "Спартаку", сообщает "Спорт-Экспресс".
Напомним, остальные игроки прибыли на тренировочный сбор в ОАЭ 9 января.
Фернандо должен приехать позже, через полчаса после Адриано и Роши. Все трое должны принять участие в утренней тренировке 13 января, которая начнется в 10 часов по местному времени.
Напомним, остальные игроки прибыли на тренировочный сбор в ОАЭ 9 января.
Фернандо должен приехать позже, через полчаса после Адриано и Роши. Все трое должны принять участие в утренней тренировке 13 января, которая начнется в 10 часов по местному времени.
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