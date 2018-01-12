Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Луиз Адриано и Роша прибыли на сбор "Спартака"

Бразильские футболисты Луиз Адриано и Педро Роша приехали в отель в Дубае и присоединились к "Спартаку", сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, остальные игроки прибыли на тренировочный сбор в ОАЭ 9 января.

Фернандо должен приехать позже, через полчаса после Адриано и Роши. Все трое должны принять участие в утренней тренировке 13 января, которая начнется в 10 часов по местному времени.
Теги: Адриано Роша Спартак
Сегодня, 22:17
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.