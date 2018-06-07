Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4372
Ситуация на юго-востоке Украины 119584
КБ-Гостевая 26719
Зенит 104686
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 47
Ростовские футбольные новости 549
Куинси Промес самый дорогой футболист РФ... 1
Mузыка 5722

Новости партнеров

Владимир Путин: Мутко невозможно отправить на пенсию, пускай работает!

Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной специальной программа "Прямая линия" ответил на вопрос по поводу бывшего министра спорта Виталия Мутко.

"Что касается Виталия Леонтьевича Мутко, то в отношении него действительно много всяких разговоров и слухов. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Вместе с тем хотел бы обратить ваше внимание: несмотря на то что его английский язык, безусловно, нуждается в совершенствовании, за годы его работы в качестве министра спорта, а затем и вице-премьера немало сделано в этой сфере. Достаточно посмотреть, чего и сколько построено в сфере спорта и физической культуры.

Надо обращаться не к эмоциональным сторонам его деятельности, а к фактическим. И вот если реально проанализировать, то мы увидим, что сделано немало. Те же все объекты сочинской Олимпиады — в том числе и Мутко этим занимался. Стадионы, строительство которых завершено к чемпионату мира по футболу, — в значительной степени это Мутко делал. Поэтому я все понимаю, но исхожу не из эмоциональных оценок, а из реалий.

Разумеется, Виталию Леонтьевичу нужно многое сделать, чтобы на новом месте он проявил свои лучшие качества. Надеюсь, так оно и будет.

И есть еще один момент. Мы знаем, какая атака на него предпринималась в связи с допинговым скандалом и так далее. В этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. И потенциал у него есть хороший. Пусть работает", — заявил Путин.

Первый канал
Теги: Мутко
Сегодня, 14:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
18
(5)
№18 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 16:41) #
  • +2
  •  (2)

Очевидно Президент не может забыть катания по Неве на катере Мутко вместе с маленькой дочерью своего босса
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№17 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 16:22) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это шарашка вся там заодно - по понижению уровня жизни народа...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№16 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 16:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
А может как в анекдоте про то как дедушка Вовочки прыгал из окна при пожаре?
"Да пристрелили мы его, надоел он всем..."
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№15 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
как же можно уволить своего дружбана


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№14 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 16:02) #
  • +2
  •  (6)

Путин видимо живет в другом мире где Мутко не ворует, хлеб за два месяца не дорожает на 4 рубля, а зарплата не похожа на милостыню
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№13 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 15:50) #
  • +2
  •  (4)

за годы его работы в качестве министра спорта, а затем и вице-премьера немало сделано в этой сфере.


О чём говорить. Фарс.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№12 Написал: нетрал (Сегодня, 15:49) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
непотопляемый... scream
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№11 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 15:33) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
эх, если бы его английский был главным недостатком этого госчиновника....
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№10 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 15:23) #
  • 0
  •  (6)

не...ПУСКАЙ ВОРУЕТ...КАК И ВСЕ...ОН ЕМУ ВЕРИТ...СВОИХ ОН НЕ СДАЁТ..


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№9 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:19) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: dobr25
Цитата: sergey3709
Лучше будет если он не будет касаться чисто футбольных вопросов, он не спортсмен-футболист

так он и не космонавт!Что теперь и космоса не касаться?

Лучше космоса пусть касается,может на Луну его отправят
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№8 Написал: таратель мытищи (Сегодня, 15:18) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
вопрос был про футбол причем здесь строительство
теперь понятно откуда ноги растут
главное освоить бабло
обосрались с олимпиадой
обосремся с чм
как же надо ненавидеть народ (быдло)
мрази без чести без совести
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 15:12) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: sergey3709
Лучше будет если он не будет касаться чисто футбольных вопросов, он не спортсмен-футболист

так он и не космонавт!Что теперь и космоса не касаться?


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№6 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:08) #
  • -2
  •  (2)

Лучше будет если он не будет касаться чисто футбольных вопросов, он не спортсмен-футболист
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№5 Написал: Asking (Сегодня, 15:07) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Realist2000
Чтоб у него ... на лбу вырос!

Невозможно. Лба нет. Нос плавно переходит сразу в жопу


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:04) #
  • 0
  •  (2)
online

Поэтому спорт и уничтожался,что вместо министра спорта был министр по строительству спортивных объектов... Чтоб у него ... на лбу вырос!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 15:04) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Кот КБ Матроскин
дайте ему лопату и в Сибирь картошку сажать

кто же ему лопату даст? Когда этот человек с проверками приезжал в Самару на новый стадион,то людей прятали по помещениям разным и многие лопаты кидали в страхе! Он уже как памятник и Бог

Цитата: ластелинОвец
Что-то много сегодня новостей про пенсионера-диктатора.

"царь" 70 % населения России


--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№2 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 14:59) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Что-то много сегодня новостей про пенсионера-диктатора.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 14:58) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
дайте ему лопату и в Сибирь картошку сажать
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.