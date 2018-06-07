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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Путин: Мутко невозможно отправить на пенсию, пускай работает!
Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной специальной программа "Прямая линия" ответил на вопрос по поводу бывшего министра спорта Виталия Мутко.
"Что касается Виталия Леонтьевича Мутко, то в отношении него действительно много всяких разговоров и слухов. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Вместе с тем хотел бы обратить ваше внимание: несмотря на то что его английский язык, безусловно, нуждается в совершенствовании, за годы его работы в качестве министра спорта, а затем и вице-премьера немало сделано в этой сфере. Достаточно посмотреть, чего и сколько построено в сфере спорта и физической культуры.
Надо обращаться не к эмоциональным сторонам его деятельности, а к фактическим. И вот если реально проанализировать, то мы увидим, что сделано немало. Те же все объекты сочинской Олимпиады — в том числе и Мутко этим занимался. Стадионы, строительство которых завершено к чемпионату мира по футболу, — в значительной степени это Мутко делал. Поэтому я все понимаю, но исхожу не из эмоциональных оценок, а из реалий.
Разумеется, Виталию Леонтьевичу нужно многое сделать, чтобы на новом месте он проявил свои лучшие качества. Надеюсь, так оно и будет.
И есть еще один момент. Мы знаем, какая атака на него предпринималась в связи с допинговым скандалом и так далее. В этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. И потенциал у него есть хороший. Пусть работает", — заявил Путин.
Первый канал
"Что касается Виталия Леонтьевича Мутко, то в отношении него действительно много всяких разговоров и слухов. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Вместе с тем хотел бы обратить ваше внимание: несмотря на то что его английский язык, безусловно, нуждается в совершенствовании, за годы его работы в качестве министра спорта, а затем и вице-премьера немало сделано в этой сфере. Достаточно посмотреть, чего и сколько построено в сфере спорта и физической культуры.
Надо обращаться не к эмоциональным сторонам его деятельности, а к фактическим. И вот если реально проанализировать, то мы увидим, что сделано немало. Те же все объекты сочинской Олимпиады — в том числе и Мутко этим занимался. Стадионы, строительство которых завершено к чемпионату мира по футболу, — в значительной степени это Мутко делал. Поэтому я все понимаю, но исхожу не из эмоциональных оценок, а из реалий.
Разумеется, Виталию Леонтьевичу нужно многое сделать, чтобы на новом месте он проявил свои лучшие качества. Надеюсь, так оно и будет.
И есть еще один момент. Мы знаем, какая атака на него предпринималась в связи с допинговым скандалом и так далее. В этих условиях отправлять его на пенсию невозможно. И потенциал у него есть хороший. Пусть работает", — заявил Путин.
Первый канал
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