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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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15:37
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
13:15
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
11:37
Леонид Кучук: "Локо" пора привыкнуть, что большинство команд будут играть против них как "Оренбург" (6)
Леонид Кучук: "Локо" пора привыкнуть, что большинство команд будут играть против них как "Оренбург" (6)
Дмитрий Стоцкий: мы ожидали такой тяжелой игры
Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий поделился впечатлениями от матча против "Уфы" (1:0) в 3-м туре чемпионата России.
- Я знал, как играет "Уфа". Они не проигрывали 9 матчей, матч получился сложным. Мы ожидали такой игры.
Не думаю, что игра "Уфы" сильно поменялась после моего ухода. Может быть, что-то поменялось, но я больших изменений не ощутил.
Думаю, что еще сильно не успела, действия все те же, может быть, что-то улучшают, но я не заметил особых изменений. Мне было приятно вернуться в Уфу, где я долго играл. Но теперь я игрок "Краснодара" и нужно двигаться дальше.
Rusfootball.info
- Я знал, как играет "Уфа". Они не проигрывали 9 матчей, матч получился сложным. Мы ожидали такой игры.
Не думаю, что игра "Уфы" сильно поменялась после моего ухода. Может быть, что-то поменялось, но я больших изменений не ощутил.
Думаю, что еще сильно не успела, действия все те же, может быть, что-то улучшают, но я не заметил особых изменений. Мне было приятно вернуться в Уфу, где я долго играл. Но теперь я игрок "Краснодара" и нужно двигаться дальше.
Rusfootball.info
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