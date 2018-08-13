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Дмитрий Стоцкий: мы ожидали такой тяжелой игры

Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий поделился впечатлениями от матча против "Уфы" (1:0) в 3-м туре чемпионата России.

- Я знал, как играет "Уфа". Они не проигрывали 9 матчей, матч получился сложным. Мы ожидали такой игры.

Не думаю, что игра "Уфы" сильно поменялась после моего ухода. Может быть, что-то поменялось, но я больших изменений не ощутил.

Думаю, что еще сильно не успела, действия все те же, может быть, что-то улучшают, но я не заметил особых изменений. Мне было приятно вернуться в Уфу, где я долго играл. Но теперь я игрок "Краснодара" и нужно двигаться дальше.

Rusfootball.info
Теги: Стоцкий Уфа Краснодар
Сегодня, 20:28
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