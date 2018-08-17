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В 2014 году "Зенит" уже побеждал на пустом "Петровском" 8:1 - пострадало "Торпедо"

Отсутствие зрителей на стадионе "Петровский" не сулит соперникам ничего хорошего: минское "Динамо" не смогло воспользоваться заделом, созданным в первом матче (4:0), и уступило "Зениту" в дополнительное время со счётом 1:8.

Абсолютно такой же результат был зафиксирован на "Петровском" 9 августа 2014 года, когда "Зенит" под руководством Андре Виллаш-Боаша уничтожил в матче чемпионата России "Торпедо". По дублю тогда оформили Рондон, Кержаков и Халк, а в ворота минского "Динамо" 2 мяча отправил Роберт Мак, Артём Дзюба оформил хет-трик.



При этом и тогда, и сейчас следующим соперником "Зенита" после победы 8:1 станет "Урал". 4 года назад петербуржцы победили в Екатеринбурге 2:1, а в воскресенье им предстоит принимать "Урал" на "Санкт-Петербург Арене".

Фото: Кристина Коровникова / "СЭ"
Теги: Зенит Динамо Минск Торпедо
Сегодня, 00:42
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(1)
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 01:00) #
  • -1
  •  (1)

Зениту надо все игры играть на Петровском без зрителей


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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