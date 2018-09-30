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Главный тренер "Анжи": каждое очко дает нам эмоции

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Зенитом" (2:1) в 9-м туре чемпионата России.

"Для нас каждая победа важна, мы в непростом положении. Каждое очко дает нам эмоции. Я с первого тура говорил, что мы строящаяся команда", - сказал Адиев.
Теги: Адиев Анжи Зенит
Сегодня, 16:21
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(2)
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 16:58) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Заголовок доставляет...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 16:28) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Подфартило конечно вам сегодня не одной атаки нормальной а 3 очка заработали.А Зенит видимо который год подряд начинает хорошо,а потом начинаются вот такие вот поражения и место ниже первого.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:22) #
  • +1
  •  (3)
online

А тут целых три. А чьи конкретно - огласи пожалуйста весь список.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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