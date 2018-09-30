Главный тренер "Анжи": каждое очко дает нам эмоции

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Зенитом" (2:1) в 9-м туре чемпионата России."Для нас каждая победа важна, мы в непростом положении. Каждое очко дает нам эмоции. Я с первого тура говорил, что мы строящаяся команда", - сказал Адиев.