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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Главный тренер "Анжи": каждое очко дает нам эмоции
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Зенитом" (2:1) в 9-м туре чемпионата России.
"Для нас каждая победа важна, мы в непростом положении. Каждое очко дает нам эмоции. Я с первого тура говорил, что мы строящаяся команда", - сказал Адиев.
"Для нас каждая победа важна, мы в непростом положении. Каждое очко дает нам эмоции. Я с первого тура говорил, что мы строящаяся команда", - сказал Адиев.
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