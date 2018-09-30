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Андрей Червиченко: если Каррера останется на посту, стоит попробовать Мельгарехо в воротах

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину выразил удивление кадровыми решениями Массимо Карреры в матче с «Ростовом» (0:1).

– Если Каррера останется на посту тренера до следующего матча, то может попробовать Мельгарехо в воротах. Это единственная позиция, которую ещё не освоил этот игрок. Он его бедного метает по всему полю, хотя было видно, что он хорошо справляется с ролью левого защитника. И вообще защитная спартаковская линия выглядит неплохо. Спорная для меня фигура Боккетти, но раз Кутепов болен, пусть будет он. Зачем он Мельгарехо сдвинул – вообще непонятно. Только начавшую обретать стабильность оборону он перетряхнул – результат мы увидели.

– Можно сказать, что Карпин как тренер вырос?

– Безусловно. Любой тренер и должен расти. Моя прежняя критика основывалась на том, что он сразу полез на высоты. Хорошо, что он это понял, начал с низов, двигался поступательно и сейчас хорошо развивается. Нет ситуации, что его из стороны в сторону носит. Он чётко понимает, как надо работать и играть.

Полное интервью:

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Теги: Червиченко Спартак Каррера Мельгарехо Карпин
Вчера, 23:04
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№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Вчера, 23:11) #
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Болеет за:
«Волга НН»
Каррера попал в сложную ситуацию ,он останется.Команду подкосила травма Жиго и продажа Промеса перед закрытием трансферного окна. Все будет норма у них ,нужно просто время.Один хрен Спартак будет в тройке.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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