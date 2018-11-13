Новости партнеров

Андрей Канчельскис - о вызове Ари в сборную России: в России живет 150 миллионов, а мы натурализацией занимаемся

Бывший полузащитник сборной России, "МЮ" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис удивлен приглашением в национальную команду натурализованного бразильца Ари. Форвард "Краснодара" приехал в понедельник в Новогорск для подготовки к матчам с Германией (контрольная встреча, 15 ноября, Лейпциг) и Швецией (Лига наций, 20 ноября, Сольна).

– Вызову Ари я не удивлен – у нас что хотят, то и творят! – сказал Канчельскис. – Даже добавить нечего. Не удивлюсь, если последуют какие-то другие интересные ходы. Мне вот что странно: в стране 150 миллионов населения, а мы занимаемся натурализацией!

– Позитивный пример Мариу Фернандеса вас не убедил?

– Согласен на 100 процентов, он очень помог, к Мариу вопросов нет. Видно, как парень старается, заряжает других своим отношением и желанием в сборной и ЦСКА. Но Ари?!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Канчельскис Ари Сборная России
Сегодня, 17:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
16
(3)
#16  utekay  Россия (Сегодня, 18:51)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Makc33
Что за идиотский бред .Есть гражданин России ,это факт .Имеет право играть за сборную? Имеет ,вот и все. Какая разница какой он национальности ?
прав Канчельскис...а бредятину идиотскую несёшь ты.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#15  Antip7   (Сегодня, 18:46)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Makc33
Что за идиотский бред .Есть гражданин России ,это факт .Имеет право играть за сборную? Имеет ,вот и все. Какая разница какой он национальности ?

Предлагаю тогда футбол сборных вообще отменить. Он потерял свой смысл. Игроки не будут уставать и получать травмы зазря
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#14  Makc33   (Сегодня, 18:37)
  • 0
  •  (2)
online

Что за идиотский бред .Есть гражданин России ,это факт .Имеет право играть за сборную? Имеет ,вот и все. Какая разница какой он национальности ?
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#13  Kytarba  Сочи (Сегодня, 18:24)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: AndNow60
Взять еще Адриано, Залупиша, Вандерсона, Каборе и будет сборная Гондураса. laughing


По тебе Ирония крутая,а,на деле ирония дурака.Если эти футболисты граждане России каким образом это сборная Гондураса ,про футбол которого и понятия не имеешь.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#12  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:19)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AndNow60
Взять еще Адриано, Залупиша, Вандерсона, Каборе и будет сборная Гондураса.

Почему "будет"? Уже есть! И даже находятся гондурасы, готовые за это болеть
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#11  AndNow60  Карелия (Сегодня, 18:15)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Взять еще Адриано, Залупиша, Вандерсона, Каборе и будет сборная Гондураса. laughing


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#10  diego milito 22   (Сегодня, 18:01)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Мацолла
Цитата: diego milito 22
Фернандес- проверка на вшивость болельщиков и т.н. "общественное мнение". Скушали и не поперхнулись. Теперь жрут, что поднесут и не спрашивают.
Не нужны сборной России нищета бразильских фавел.


В Динамо М, бывший футболист "Краснодара" Жоазинио с Рос.паспортом.


Серьезно?

Цитата: casabl
Ари никто насильно в граждане РФ не тянул. Это его свободный выбор. Он добросовестно тянул лямку наравне со всеми, но оказался лучше других.

Сколько можно читать эти стенания про натурализацию? Изменения т.н. "спортивного гражданства" распространены и применяются по всему миру и спокойно воспринимаются. Это абсолютное право ЛЮДЕЙ на выбор места жительства и профессии.
Сколько наших физиков , математиков изменили своё "научное "гражданство ? И что сопли по стенке размазывать?


Сравнил хрен с пальцем, а чумазого и неграмотного бразильчайца с математиком и физиком.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#9  EMDM   (Сегодня, 17:50)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Вот правда. согласен со всеми, кто говорит про лимит. Парадокс просто. Получается, что от лимита вообще пользы нет.
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
#8  casabl   (Сегодня, 17:48)
  • -2
  •  (4)

Ари никто насильно в граждане РФ не тянул. Это его свободный выбор. Он добросовестно тянул лямку наравне со всеми, но оказался лучше других.

Сколько можно читать эти стенания про натурализацию? Изменения т.н. "спортивного гражданства" распространены и применяются по всему миру и спокойно воспринимаются. Это абсолютное право ЛЮДЕЙ на выбор места жительства и профессии.
Сколько наших физиков , математиков изменили своё "научное "гражданство ? И что сопли по стенке размазывать?


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#7  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:40)
  • +3
  •  (3)

в России живет 150 миллионов, а мы натурализацией занимаемся

Сказал натурализованный литово-хохол из Кировограда


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#6  Мацолла   (Сегодня, 17:39)
  • +2
  •  (2)

Цитата: diego milito 22
Фернандес- проверка на вшивость болельщиков и т.н. "общественное мнение". Скушали и не поперхнулись. Теперь жрут, что поднесут и не спрашивают.
Не нужны сборной России нищета бразильских фавел.


В Динамо М, бывший футболист "Краснодара" Жоазинио с Рос.паспортом.
Регистрация: 25.09.2016 [жалоба]
#5  Kytarba  Сочи (Сегодня, 17:29)
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Химки»
Очередная порция дурацких разговоров от Канчельскиса..Эти пля громкие фразы столько то миллионов и всякая куйня.И причем в данном случае натурализация.Футболисту не под сборной выдали Рос.паспорт.Он сам изъявил желание стать гражданином России уже много лет работающий и играющий в России.Не только футболисты ,но и люди многих разных профессии с разных стран работая в России подают заявление на предмет гражданства России и если закон позволяет и есть желание почему не использовать этот шанс.То же самое сделал Ари ради своего же блага.во первых для него как футболисту очень важно ,что он не легионер и если что нет проблемы лимита да и в обычной жизни быть гражданином той страны где живешь и работаешь очень важно.Тренеру сборной ,какая разница национальность и прочее биография футболиста ,если футболист нужен тренеру и команде и он имеет законное права пригласить этого футболиста. Пля на улице какой век ,многие очень многие еще где то там ,бегут за паровозом ,который очень далеко ушел вперед..да простит меня Локо joy
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#4  liasport433   (Сегодня, 17:18)
  • +5
  •  (9)
online

Ну лимит не зря ввели, три бразильца русскими стали
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 17:15)
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фернандес- проверка на вшивость болельщиков и т.н. "общественное мнение". Скушали и не поперхнулись. Теперь жрут, что поднесут и не спрашивают.
Не нужны сборной России нищета бразильских фавел.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  nofrills  Москва (Сегодня, 17:15)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
так лучше взять готового, чем тратиться на его подготовку.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 17:09)
  • +3
  •  (9)

Марио как неопровержимый аргумент в защиту натурализации... )))

PS В Великобритании 60 миллионов, а они к себе Канчельскиса пригласили играть. Своих не нашлось? ))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.