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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Канчельскис - о вызове Ари в сборную России: в России живет 150 миллионов, а мы натурализацией занимаемся (16)
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Андрей Канчельскис - о вызове Ари в сборную России: в России живет 150 миллионов, а мы натурализацией занимаемся
Бывший полузащитник сборной России, "МЮ" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис удивлен приглашением в национальную команду натурализованного бразильца Ари. Форвард "Краснодара" приехал в понедельник в Новогорск для подготовки к матчам с Германией (контрольная встреча, 15 ноября, Лейпциг) и Швецией (Лига наций, 20 ноября, Сольна).
– Вызову Ари я не удивлен – у нас что хотят, то и творят! – сказал Канчельскис. – Даже добавить нечего. Не удивлюсь, если последуют какие-то другие интересные ходы. Мне вот что странно: в стране 150 миллионов населения, а мы занимаемся натурализацией!
– Позитивный пример Мариу Фернандеса вас не убедил?
– Согласен на 100 процентов, он очень помог, к Мариу вопросов нет. Видно, как парень старается, заряжает других своим отношением и желанием в сборной и ЦСКА. Но Ари?!
"Спорт-Экспресс"
– Вызову Ари я не удивлен – у нас что хотят, то и творят! – сказал Канчельскис. – Даже добавить нечего. Не удивлюсь, если последуют какие-то другие интересные ходы. Мне вот что странно: в стране 150 миллионов населения, а мы занимаемся натурализацией!
– Позитивный пример Мариу Фернандеса вас не убедил?
– Согласен на 100 процентов, он очень помог, к Мариу вопросов нет. Видно, как парень старается, заряжает других своим отношением и желанием в сборной и ЦСКА. Но Ари?!
"Спорт-Экспресс"
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