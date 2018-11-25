Новости партнеров

Олег Кононов: вижу "Спартак" на первом месте

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы над "Крыльями Советов" (3:1) рассказал о том, где должен, по его мнению, оказаться команда по итогам чемпионата России.

– Где вы видите "Спартак" по истечению чемпионата? Безотносительно задач на сезон.

– На первом месте.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 17:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(2)
#9  Пищевик Свинский   (Сегодня, 18:17)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Олежа да ты накурился по ходу...Очнись
Регистрация: 24.11.2018 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 18:16)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
хорошо с Романцевым посидели laughing

Лучше б пить, плять, научил, чем работать с судьями.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 18:03)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
После одной игры?Каррера бедный тоже так думал,пока за его спиной не начали крысятничать двое игроков
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
#6  ПавКо  Тушино-М (Сегодня, 17:45)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: КОНОНОВ
...вижу "Спартак" на первом месте)

видимо, у белоруса цейсовская оптика, млять smirk


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
#5  Гастэряну   (Сегодня, 17:35)
  • +2
  •  (4)

Цитата: utekay
хорошо с Романцевым посидели

больше похоже на то, что с ерёменко он посидел joy


--------------------
Владелец клуба - ...дон, капитан команды - ...дон (по словам их болел), угадай команду.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Сегодня, 17:28)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
хорошо с Романцевым посидели laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 17:26)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
И что стало с человеком? У Кононова всегда была репутация хорошего, но немногословного, скромного тренера. Почему он стал так непохож на себя, придя в "Спартак"? Интересно, он действительно так изменился, или именно так, по его мнению, должен вести себя тренер "народной команды"?
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#2  Charodei  Борзя (Сегодня, 17:24)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Разве что в ФНЛ в сл.году,и то не факт...
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#1  Конек   (Сегодня, 17:22)
  • +1
  •  (3)

что бы вы делали без судеек поросята? smirk
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.