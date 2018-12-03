Новости партнеров

Сергей Петров: защитникам не привыкать, что основные лавры всегда достаются нападающим

Защитник "Краснодара" Сергей Петров ответил на вопрос, не обидно ли ему, что болельщики ни разу не выбрали его лучшим игроком месяца в нынешнем сезоне.

"Мне ничуть не обидно (смеется). Мы, защитники, привыкли, что основные лавры всегда достаются нападающим или полузащитникам. Они забивают голы, раздают результативные передачи. А наше дело – оборонять собственные ворота.

Мы занимаемся черновой работой, которая не всегда так заметна. Так что на болельщиков я нисколько не в обиде. Они всегда правы в своём выборе (улыбается)", - цитирует игрока пресс-служба клуба.
Теги: Петров Краснодар
Сегодня, 15:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.