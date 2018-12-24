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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Футбольный матч в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева состоится после Рождества
Футбольный матч в СИЗО "Бутырка" с участием арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с сотрудниками ФСИН пройдет после православного Рождества. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
"Мы обговаривали это с руководством изолятора, матч пройдет после Рождества. Более конкретная дата будет определена позднее", - сказала она.
По ее словам, вероятнее всего, Мамаев и Кокорин будут разведены по времени на поле, поэтому разрешения следователя для организации этой игры не потребуется. "Скорее всего, один тайм на поле проведет Кокорин, во втором выйдет Мамаев. Таким образом, они не увидят друг друга, и получать разрешения следователя для игры не потребуется. Возможно, его удастся получить, и тогда они смогут сыграть уже полноценный матч", - заключила Меркачева.
Согласно действующим нормативным документам, обвиняемые по одному и тому же уголовному делу не могут видеться друг с другом без разрешения следователя, поэтому Кокорин и Мамаев сидят в разных камерах и посещают спортзал в разное время.
"Мы обговаривали это с руководством изолятора, матч пройдет после Рождества. Более конкретная дата будет определена позднее", - сказала она.
По ее словам, вероятнее всего, Мамаев и Кокорин будут разведены по времени на поле, поэтому разрешения следователя для организации этой игры не потребуется. "Скорее всего, один тайм на поле проведет Кокорин, во втором выйдет Мамаев. Таким образом, они не увидят друг друга, и получать разрешения следователя для игры не потребуется. Возможно, его удастся получить, и тогда они смогут сыграть уже полноценный матч", - заключила Меркачева.
Согласно действующим нормативным документам, обвиняемые по одному и тому же уголовному делу не могут видеться друг с другом без разрешения следователя, поэтому Кокорин и Мамаев сидят в разных камерах и посещают спортзал в разное время.
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