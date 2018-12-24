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Футбольный матч в СИЗО с участием Кокорина и Мамаева состоится после Рождества

Футбольный матч в СИЗО "Бутырка" с участием арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с сотрудниками ФСИН пройдет после православного Рождества. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"Мы обговаривали это с руководством изолятора, матч пройдет после Рождества. Более конкретная дата будет определена позднее", - сказала она.

По ее словам, вероятнее всего, Мамаев и Кокорин будут разведены по времени на поле, поэтому разрешения следователя для организации этой игры не потребуется. "Скорее всего, один тайм на поле проведет Кокорин, во втором выйдет Мамаев. Таким образом, они не увидят друг друга, и получать разрешения следователя для игры не потребуется. Возможно, его удастся получить, и тогда они смогут сыграть уже полноценный матч", - заключила Меркачева.

Согласно действующим нормативным документам, обвиняемые по одному и тому же уголовному делу не могут видеться друг с другом без разрешения следователя, поэтому Кокорин и Мамаев сидят в разных камерах и посещают спортзал в разное время.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 18:07
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#13  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:59)
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Болеет за:
«Зенит»
Б.лядский цирк!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#12  Saveger  СПб (Сегодня, 18:56)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Санитар для Кутарбы
Почему никто не пишет в какие игры на зоне играют Улукаев или кто-либо из губернаторов-расхитителей?

Кроме русфутбола, можно читать и другие СМИ, которые пишут в частности о том, что Улюкаев работает в библиотеке, а играми он наверняка особо не интересовался и не интересуется. К чему об этом писать на футбольном ресурсе?

Цитата: Lord_Vik
Справка у коко касательно того, что не может контролировать эмоции?

Серьезно? Тогда этого шизика точно надо оградить от общества


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#11  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 18:50)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: metis
Не надо глумится над парнями. Нормальные люди понимают что их пора отпустить.

схерали?
хоть один довод в пользу того, что надо отпустить?
Справка у коко касательно того, что не может контролировать эмоции? Пфф да она стопудов поддельная, еще и накинуть надо за купленную экспертизу.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#10  nami-sv   (Сегодня, 18:49)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Матч года,пля.Покажите на первом.На канале до полного говна только этих двоих и не хватает.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#9  patred  москва (Сегодня, 18:39)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: metis
Нормальные люди понимают что их пора отпустить.

С чего бы?


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Вся жизнь в армии
Регистрация: 23.09.2007 [жалоба]
#8  igor70  г.Москва (Сегодня, 18:36)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Судья наверное Карасев будет!!!
Регистрация: 21.05.2011 [жалоба]
#7  metis  Riga (Сегодня, 18:29)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Не надо глумится над парнями. Нормальные люди понимают что их пора отпустить.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#6  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:28)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо К»
Почему никто не пишет в какие игры на зоне играют Улукаев или кто-либо из губернаторов-расхитителей? flushed Пора бы уже прекратить пиарить это зарвавшееся хулиганье в лице Кокорина и Мамаева.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#5  diego milito 22   (Сегодня, 18:19)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Развлекать тюремщиков- последнее дело.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  dvdw   (Сегодня, 18:18)
  • 0
  •  (2)

Цитата: anonymous
где билеты можно купить?


Н....р билеты,нае...ни кого нибудь стулом и даже сам поиграть сможешь.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 18:15)
  • -3
  •  (3)

где билеты можно купить?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  Saveger  СПб (Сегодня, 18:13)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Бред какой-то. Если Краснодар и Зенит планируют продолжать отношения с этими футболистами, то они должны запретить им участвовать в этой авантюре. Риск получить травму очень высок, а страховка вряд ли покрывает расходы на лечение в таком случае.


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  Карелия  Петрозаводск (Сегодня, 18:09)
  • -1
  •  (5)

Смотрите на Матч-Тв.... Игра года


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
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