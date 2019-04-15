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# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
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Глава департамента судейства РФС: пенальти в ворота "Динамо" был. Это наша ошибка

В понедельник в Москве прошла пресс-конференция руководства РПЛ и судейского корпуса РФС, посвященная итогам 23-го тура российской Премьер-лиги.

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод в матче "Динамо" - "Краснодар" (1:1), когда мяч попал в руку защитнику москвичей Роману Евгеньеву, но пенальти не был назначен.

"Арбитр хотел быть ближе к моменту и сместился туда, куда не надо было смещаться. Будь он в другом положении - он бы увидел руку. Это наша ошибка, пенальти был", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Теги: Краснодар Динамо
Сегодня, 16:35
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