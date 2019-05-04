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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Президент "Урала": лучший судья России работает в первой лиге

Президент "Урала" Григорий Иванов после поражения своей команды от "Спартака" (0:1) в матче 27-го тура РПЛ назвал судью, которого он считает лучшим в России.

"Кто лучший судья? Меня, может, никто не поймет. Лучший судья судит первую лигу, это Лаша Верулидзе. Он может вести игру, с игроками хорошо взаимодействует. Сейчас, на мой взгляд, он один из лучших судей.

Судейскому комитету надо рекомендовать, чтобы судья не свистел каждые пять минут и давал бороться. Это арбитры должны между собой решить, РФС должен решить. Только так", - цитирует Иванова Sport24.
Теги: Иванов Урал
Сегодня, 20:27
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#2  dobr25  Самарская область (Сегодня, 20:45)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
да!Тоже про него слышал


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#1  Neighbor   (Сегодня, 20:34)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Турбин, но его судить не поставят - он даже Зину судил по правилам, а не по понятиям


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
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