Россия РПЛ 2018/19
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Президент "Урала": лучший судья России работает в первой лиге
Президент "Урала" Григорий Иванов после поражения своей команды от "Спартака" (0:1) в матче 27-го тура РПЛ назвал судью, которого он считает лучшим в России.
"Кто лучший судья? Меня, может, никто не поймет. Лучший судья судит первую лигу, это Лаша Верулидзе. Он может вести игру, с игроками хорошо взаимодействует. Сейчас, на мой взгляд, он один из лучших судей.
Судейскому комитету надо рекомендовать, чтобы судья не свистел каждые пять минут и давал бороться. Это арбитры должны между собой решить, РФС должен решить. Только так", - цитирует Иванова Sport24.
"Кто лучший судья? Меня, может, никто не поймет. Лучший судья судит первую лигу, это Лаша Верулидзе. Он может вести игру, с игроками хорошо взаимодействует. Сейчас, на мой взгляд, он один из лучших судей.
Судейскому комитету надо рекомендовать, чтобы судья не свистел каждые пять минут и давал бороться. Это арбитры должны между собой решить, РФС должен решить. Только так", - цитирует Иванова Sport24.
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