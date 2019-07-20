Гынсарь: не закружило ли голову после ЦСКА? Нет, слишком рано для этого

Полузащитник "Крыльев Советов" Раду Гынсарь прокомментировал поражение во втором туре от тульского "Арсенала" (2:3):- Первый тайм плохо сыграли. Было много индивидуальных ошибок. Второй тайм - намного лучше.Что случилось с командой? Сейчас тяжело объяснить. Проанализируем все ошибки и решим этот вопрос.Удивил соперник? У "Арсенала" хорошая сыгранность, хорошо держали мяч. Но это в первом тайме, который мы провалили. Дальше уже у нас был мяч, у нас были моменты. Мы вернулись в игру, и у нас были шансы все исправить.- Нет, слишком рано для этого. Первый тайм с ЦСКА тоже тяжело было, а потом они открылись и мы забили два гола.Главная проблема - опорная зона? Не знаю, со стороны, может, виднее. Мне тяжелее говорить. Тренер сказал? Значит, так и есть.Моя задача на поле? Я должен помогать и защитникам, и нападению. Box to box, - приводит слова игрока корреспондентИван Долинин.