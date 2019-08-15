"Урал" подарил бессрочные абонементы экипажу, спасшему людей при аварийной посадке

???? Бессрочный абонемент за отвагу! Огромный респект всему экипажу U6-178 нашего партнера @Ural_Air_Lines Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи «Урала».

Волнения и драйва вам только на стадионе! pic.twitter.com/xq5SCUxqfK — ФК Урал (@FCURAL) August 15, 2019

"Урал" подарил бессрочные абонементы всем членам экипажа самолета А321, предотвратившим гибель людей при аварийной посадке в Московской области."Бессрочный абонемент за отвагу! Огромный респект всему экипажу U6-178 нашего партнера "Уральские авиалинии. Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи "Урала". Волнения и драйва вам только на стадионе!", - написал уральский клуб в твиттере.