Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Рубина" на матч 7-го тура чемпионата России.
"Ростов": Бабурин — Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов — Глебов, Норманн, Ионов, Еременко, Саплинов — Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Вилюш, Зуев, Хаджикадунич, Прошляков, Долгов.
"Рубин": Дюпин — Данченко, Плиев, Сорокин, Степанов — Башкиров, Подберезкин, Коновалов, Давиташвили — Марков, Микелтадзе.
Запасные: Коновалов, Волк, Денисов, Агапов, Старфельт, Акбашев, Закиров, Макаров, Седов, Кварацхелия.
"Ростов" - "Рубин": стали известны стартовые составы команд
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