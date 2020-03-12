- А что в нашей жизни изменило дело Кокорина — Мамаева? Давайте попытаемся до этого достучаться. По-моему, оно не изменило ничего. По-моему, это дело людей, известных широко своей известностью. И больше об этом нечего сказать, понимаете?
Хотя нет, определенный итог у дела Кокорина — Мамаева все-таки есть. И его, кто со смешками, кто всерьез, очень многие уже выводят на первые полосы изданий. «Посмотрите-ка, Мамаев вышел и практически сразу забил. Кокорин вышел и сразу заиграл. Вообще он в прекрасной форме и в общем даже и за голову как бы взялся. Смотрите, как, оказывается, позитивно действует тюрьма на некоторых спортсменов. Ну, такая недолгая, конечно, тюрьма. Не долгая, не жестокая — такая вот, дисциплинирующая».
Что сказать по этому поводу? А давайте в следующий раз, когда вы об этом заговорите, друзья мои, давайте сразу введем такую инициативу: а не посадить ли нам Станислава Черчесова? Ну согласитесь, сборная у нас в очень большом порядке (я сейчас говорю без иронии). Сборная может играть практически с любым соперником. Мало с кем не может играть. Вот с Бельгией, например, не смогла. Но в остальном она почти претендует на то, чтобы победить на чемпионате Европы, - заявил Уткин на своём youtube-канале.
Напомним, 31-летний Мамаев после расторжения контракта с "Краснодаром" подписал контракт с "Ростовом". Он забил в своей первой игре в РПЛ после возвращения в ворота московского ЦСКА.
28-летний Кокорин, принадлежащий "Зениту", выступает за "Сочи" на правах аренды. Он провёл три матча в чемпионате России и забил три гола.
Уткин в шутку предложил посадить Черчесова
Футбольный блогер Василий Уткин в шутку предложил посадить главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Источник: Василий Уткин
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