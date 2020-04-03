- Бывает… Первый раз включил, подумал: "Блин, что это?". Так вот бывает: сначала сидишь и думаешь, что футбола слишком много, даже перебор, то сейчас тоскуешь не только по большим матчам, но и по играм вообще, - цитирует футболиста "Спорт день за днём".
26-летний Сутормин в нынешнем сезоне провёл 16 матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал голевую передачу.
Напомним, Белорусский чемпионат - единственный из европейских, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса в мире.
Чемпионат России по футболу был приостановлен до 31 мая. За последние сутки в России зафиксировано 582 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего - 4731.
"Первый раз включил, подумал: "Блин, что это?". Сутормин - о чемпионате Белоруссии
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин признался в том, что смотрит чемпионат Белоруссии.
Фото: ФК "Зенит"
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