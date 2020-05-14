Газзаев - об уходе Сёмина: это яркое доказательство непрофессионализма руководства клуба

Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решение руководства "Локомотива" не продлевать контракт с легендой клуба Юрием Сёминым.
Фото: ТАСС
Напомним, что с 1 июня команду будет возглавлять сербский специалист Марко Николич. Контракт Сёмина истекает 31 мая.

"За гранью здравого смысла, морали и этики". Канделаки - об уходе Сёмина из "Локомотива"

- Уход Юрия Павловича из "Локомотива" — это величайшая несправедливость. И это яркое доказательство непрофессионализма руководства клуба, — приводит слова Газзаева "КП".

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Отметим, что "Локомотив" после 22-х туров расположился на второй строчке таблицы РПЛ. До лидирующего "Зенита" - девять очков.


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Теги: Газзаев Семин Локомотив
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