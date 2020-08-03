Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи имеет плохие отношения с агентами бразильского форварда. Два года назад Мончи, который на тот момент работал в "Роме", практически согласовал трансфер игрока в римский клуб, однако агенты нападающего в то же время договорились с "Барселоной".
Тогда Малком перешел в "Барселону", а Мончи остался крайне недоволен таким поведением агентов бразильца. Таким образом, возможный трансфер Малкома в "Севилью" считается маловероятным.
Источник: Metaratings.ru
Переход Малкома в "Севилью" маловероятен из-за агентов бразильца
Нападающий "Зенита" Малком вряд ли перейдет в "Севилью".
Фото: "Чемпионат"
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