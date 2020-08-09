У "Уфы" в первом матче сезона в старте появятся молодые Артем Голубев и Гамид Агаларов. За "Краснодар" с первых минут сыграет Реми Кабелла. Новички команды Евгений Городов и Игорь Смольников в запасе.
В прошлом сезоне "Краснодар" стал единственной командой топ-5, сумевшей победить "Уфу", причем "быки" сделали это дважды.
Кабелла в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Уфой"
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев и его коллега из "Краснодара" Мурад Мусаев определились с составами, в которых их команды начнут матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
Скриншот: РПЛ
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