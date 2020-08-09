Кабелла в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Уфой"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев и его коллега из "Краснодара" Мурад Мусаев определились с составами, в которых их команды начнут матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

Скриншот: РПЛ