"У Кокорина было повреждение, он выходит уже в кондиции. Надеемся, что в ближайших матчах, может быть уже с "Уфой", он выйдет на поле", - цитирует Газизова Sport24.
Газизов также отметил, что другой новичок "Спартака" Остон Урунов продолжает набирать кондиции.
Напомним, Кокорин в начале августа подписал с красно-белыми контракт сроком на три года.
Встреча между "Уфой" и "Спартаком" пройдет 19 августа и начнется в 16:00 мск.
Газизов: надеемся, что Кокорин сыграет с "Уфой"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов надеется, что нападающий Александр Кокорин сможет принять участие в матче 3-го тура чемпионата России с "Уфой".
Фото: © ФК "Уфа"
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