Новый тренер клуба Сергея Галицкого по физической подготовке англичанин Джон Филлипс ответил на вопросы пресс-службы "Краснодара".
- Следил ли я прежде за российским футболом? Конечно, я хорошо осведомлен об истории футбола в России. Многие местные клубы выступают в еврокубках, и я хорошо знаю, что российский футбол обладает большой историей. У русских футболистов есть репутация трудолюбия и агрессии, так что мне интересно поработать в прекрасной среде и в отличной лиге, - передает слова Филлипса официальный сайт "быков".
28 октября "Краснодар" в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов принимает на своем поле лондонский "Челси". После первого тура у всех команд в группе по одному очку: "быки" сыграли в гостях вничью 1:1 с французским "Ренном", "аристократы" на домашнем стадионе разошлись миром с испанской "Севильей" - 0:0.
Тренер "Краснодара" по ФП Филлипс: у русских футболистов есть репутация трудолюбия и агрессии
Новый тренер "Краснодара" по физподготовке англичанин Джон Филлипс поделился своим мнением о российских игроках.
Фото: ФК "Краснодар"
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