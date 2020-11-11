Черданцев подписался на Уткина в "твиттере", на что Василий отреагировал в шуточной форме. Комментатор юмор не оценил и отписался от своего коллеги, назвав его "редким хамом и идиотом".
Источник: "твиттер" Василия Уткина
"Ты все-таки редкий хам". Черданцев обиделся на шутку Уткина
Между комментатором Георгием Черданцевым и блогером Василием Уткиным произошла перепалка в "твиттере".
Фото: "твиттер" Василия Уткина
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!