Червиченко: для Федуна 500 долларов за бутылку вина дорого, зато за Тиля 20 миллионов - нет
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал о продаже клуба Леониду Федуну.
"Переговоры были рабочие, мы за несколько этап переводили собственность "Спартака" - 30 процентов, потом 60, потом остальное. Честно говоря, сложностей никаких не было. Я не сильно торговался. Слушайте, он очень богатый человек, у него состояние 6-8 миллиардов долларов. Вы посмотри на эти покупки игроков, которые он делает и где ошибается. Понимаете, что 10 миллионов туда, 10 миллионов сюда - это не такая трагедия. Хотя за бутылку вина за 500 долларов - это дорого, а за Тиля 20 миллионов - это ***** (фигня, прим. ред). Для меня вино за 500 долларов - недорого, а для него - дорого. Но зато для меня Тиль за 20 миллионов - это преступление, а для него, "ну, не смогла", - сказал Червиченко в интервью ютуб-каналу "Глеб Чернявский и "Спартак".
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