— Постараюсь получить российское гражданство. Я на это настроен, — заявил Божович в интервью Sport24.
53-летний Божович начал работу в России в 2008 году, когда возглавил пермский "Амкар". Также в карьере черногорского тренера были "Москва", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и "Крылья Советов".
С сентября 2021 года Божович тренирует тульский "Арсенал", с которым после 18 матчей в чемпионате России идёт на 12-й строчке турнирной таблицы с 19 очками.
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Божович нацелен получить гражданство России
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович хочет получить российское гражданство.
Фото: Чемпионат