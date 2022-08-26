– Каковы последствия от закрытия "Спартака-2"? Это плохо для ребят, которые проходят молодежку, и потом им нужен следующий этап – "Спартак-2". Но теперь они уходят в другие клубы ФНЛ, в которых зачастую не играют. Да, при этом многие ребята из "двойки" сейчас пробиваются в основы клубов РПЛ или играют там постоянно. Проект «Спартак-2» работает, но его закрыли. Думаю, это Каттани. А он потом еще и ушел, – передаёт слова Воропаева "РБ Спорт".
Артём Воропаев летом 2022 года перешёл в "Родину", которая участвует в Первой Лиге. Опыт выступления Воропаева в этой лиге (ранее – ФНЛ) начался в сезоне 2018/2019 вместе с переходом в дубль "Спартака" – за команду в Первой Лиге Артём провёл 136 матчей и забил 5 голов. Артём является воспитанником Академии Юрия Коноплева и начинал профессиональную карьеру в ФК "Лада-Тольятти". В составе этой команды он на протяжении двух сезонов выступал в ПФЛ. Затем случился переход в "Спартак U-19", за который он выступал в рамках Молодёжной Лиги.
Экс-игрок "Спартака-2" Воропаев: проект работал, но его закрыли. Думаю, по решению Каттани. А он потом ещё и ушел
Бывший защитник "Спартака-2" рассказал о деталях закрытия клуба
Фото: ФК "Спартак"