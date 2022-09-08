По данным источника, оба новобранца бело-голубых попадут в заявку команды на встречу с сочинцами. Встреча между "Сочи" - "Динамо" пройдет уже завтра, 9 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Напомним, в последние дни "Динамо" объявило о подписаниях Матиаса Норманна и Эли Салы. Норвежец, который продолжает принадлежать "Ростову", перебрался на правах аренды с правом выкупа, а капитан сборной Израиля подписал полноценный контракт с клубом.
После 8 туров РПЛ "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды Славиши Йокановича 16 набранных очков.
Источник: Sport24
СМИ: Норманн и Даса попадут в заявку "Динамо" на матч с "Сочи"
Новички "Динамо" сумеют сыграть с "Сочи" в ближайшем туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"